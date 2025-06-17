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    Прорыв теплотрассы в Алматы попал на видео

    Опубликовано:

    Порыв трубопровода
    Порыв трубопровода. Фото: t.me/kris_p_almaty_official

    В Алматы произошло повреждение трубопровода во время гидравлических испытаний теплосетей, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматинские тепловые сети". Видео с "фонтаном" в Сети публикуют очевидцы.

    В Telegram-канале kris_p_almaty_official появилось видео, на котором вода хлещет из-под земли в районе Almaty Management University.

    За комментарием корреспондент NUR.KZ обратился в акимат Алматы, где предоставили информацию от ТОО "Алматинские тепловые сети".

    "Во время ранее объявленных плановых гидравлических испытаний городских теплосетей на участке трубопровода диаметром 500 мм, проходящего вблизи улицы Хусаинова, 225, в 4:35 произошло повреждение. Пострадавших нет", - пояснили в коммунальном предприятии.

    Сообщается, что прорыв трубопровода в экстренном порядке был локализован аварийной бригадой предприятия. По предварительным данным, его причина - изношенность трубы, введенной в эксплуатацию в 1987 году.

    "Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.

    В период их проведения, несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации", - напомнили алматинцам в компании.

    Жителям рекомендовали в таких случаях не предпринимать никаких самостоятельных действий и немедленно покинуть место происшествия, сообщив о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48 (добавочный 1014), 378-06-62 (добавочный 1013) или 109.

    Напомним, ранее теплотрассу повредили в Астане во время проведения земляных работ без согласования с уполномоченными органами.

    Похожий случай произошел в конце 2024 года в Алматы - там произошло повреждение трубопровода на тепломагистрали, из-за чего сразу несколько микрорайонов остались без отопления.

    Также 7 июня сообщалось, что в Алматы в течение трех недель проведут испытания теплосетей на прочность. В ТОО "Алматинские тепловые сети" раскрыли участки, где может быть опасно.

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