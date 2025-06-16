Пять девушек заблудились в горах Туркестанской области (фото, видео)
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Пять девушек заблудились в горах Туркестанской области - им потребовалась помощь спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.
Сегодня на пульт 112 ДЧС Туркестанской области поступила информация о том, что группа из 5 совершеннолетних девушек заблудилась при спуске с пика "Сайрамсу" в Толебийском районе.
Преодолев расстояние в 60 км, спасатели обнаружили заявителей в 8 км от села Қасқасу и благополучно спустили их с горы на территорию Сайрам-Угамского национального парка.
Правила безопасности в горах
Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:
- не ходите в горы в одиночку;
- не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
- основную часть похода выполняйте до обеда;
- не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;
- прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.
"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", - подчеркивают специалисты. При походе в горы необходимо также:
- рассчитывать свои физические возможности;
- учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;
- в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).
Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2256009-pyat-devushek-zabludilis-v-gorah-turkestanskoy-oblasti-foto-video/
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