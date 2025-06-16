Пять девушек заблудились в горах Туркестанской области (фото, видео)

Пять девушек заблудились в горах Туркестанской области - им потребовалась помощь спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

Сегодня на пульт 112 ДЧС Туркестанской области поступила информация о том, что группа из 5 совершеннолетних девушек заблудилась при спуске с пика "Сайрамсу" в Толебийском районе.

Преодолев расстояние в 60 км, спасатели обнаружили заявителей в 8 км от села Қасқасу и благополучно спустили их с горы на территорию Сайрам-Угамского национального парка.

Правила безопасности в горах

Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:

не ходите в горы в одиночку;

не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;

основную часть похода выполняйте до обеда;

не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;

прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", - подчеркивают специалисты. При походе в горы необходимо также:

рассчитывать свои физические возможности;

учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;

в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).

Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).