Казахстанца признали умершим спустя 11 лет, заслушав свидетелей, которые были на похоронах

В ЗКО признали факт смерти местного жителя спустя 11 лет после его гибели. Для этого в суде заслушали показания свидетелей, которые были на похоронах, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело об установлении факта смерти супруга рассмотрел Жанибекский районный суд.

Заявитель состояла в законном браке с умершим, то есть являлась супругой. В связи с отсутствием медицинского свидетельства о смерти, подтверждающего, что ее супруг умер от болезни 7 апреля 2014 года, зарегистрировать смерть в органах ЗАГС не представлялось возможным, и в регистрации смерти было отказано.

В суде заявитель просила установить факт смерти ее супруга, родившегося 14 сентября 1972 года. Представитель заинтересованной стороны отметил, что оставляет решение дела на усмотрение суда.

По информации Жанибекского районного отдела полиции, 7 апреля 2014 года сообщили о смерти гражданина, однако уголовное дело не было возбуждено в связи с отсутствием состава преступления. Свидетели рассказали, что умерший был родственником одного из них, а второй хорошо его знал. Они подтвердили, что покойный умер от болезни, и они присутствовали на похоронах.

Суд, исследовав все доказательства по делу, удовлетворил заявление заявителя об установлении факта смерти гражданина. Решение в законную силу пока не вступило.

Ранее в Актобе родные умершего мужчины, которого похоронили без их ведома в общей могиле, подали в суд на департамент полиции и Министерство финансов. В полиции сообщили близким, что мужчина якобы распивал спиртное с двумя приятелями на берегу реки и там утонул. Но почему они не стали искать родственников, толком никто не объяснил.

В Акмолинской области умершего мужчину признали отцом детей, которые теперь смогут носить его фамилию и получать пособие по потере кормильца. Суд установил, что мужчина признавал себя отцом детей и материально обеспечивал семью, что подтверждалось показаниями его родственников и свидетелей.