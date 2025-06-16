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    Казахстанца признали умершим спустя 11 лет, заслушав свидетелей, которые были на похоронах

    Опубликовано:

    Полумесяцы на могилах
    Мусульманское кладбище. Иллюстративное фото: Nurlan Tastanbekov / Getty Images

    В ЗКО признали факт смерти местного жителя спустя 11 лет после его гибели. Для этого в суде заслушали показания свидетелей, которые были на похоронах, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело об установлении факта смерти супруга рассмотрел Жанибекский районный суд.

    Заявитель состояла в законном браке с умершим, то есть являлась супругой. В связи с отсутствием медицинского свидетельства о смерти, подтверждающего, что ее супруг умер от болезни 7 апреля 2014 года, зарегистрировать смерть в органах ЗАГС не представлялось возможным, и в регистрации смерти было отказано.

    В суде заявитель просила установить факт смерти ее супруга, родившегося 14 сентября 1972 года. Представитель заинтересованной стороны отметил, что оставляет решение дела на усмотрение суда.

    По информации Жанибекского районного отдела полиции, 7 апреля 2014 года сообщили о смерти гражданина, однако уголовное дело не было возбуждено в связи с отсутствием состава преступления. Свидетели рассказали, что умерший был родственником одного из них, а второй хорошо его знал. Они подтвердили, что покойный умер от болезни, и они присутствовали на похоронах.

    Суд, исследовав все доказательства по делу, удовлетворил заявление заявителя об установлении факта смерти гражданина. Решение в законную силу пока не вступило.

    Ранее в Актобе родные умершего мужчины, которого похоронили без их ведома в общей могиле, подали в суд на департамент полиции и Министерство финансов. В полиции сообщили близким, что мужчина якобы распивал спиртное с двумя приятелями на берегу реки и там утонул. Но почему они не стали искать родственников, толком никто не объяснил.

    В Акмолинской области умершего мужчину признали отцом детей, которые теперь смогут носить его фамилию и получать пособие по потере кормильца. Суд установил, что мужчина признавал себя отцом детей и материально обеспечивал семью, что подтверждалось показаниями его родственников и свидетелей.

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