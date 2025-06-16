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Самовольную пристройку снесли по решению суда в Алматы (фото)

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Незаконная пристройка
Незаконная пристройка. Фото: акимат Алматы

Очередную незаконную пристройку снесли в Алматы. Снос объекта произведен собственником во исполнение решения суда, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

По информации управления градостроительного контроля Алматы, под снос попала самовольная пристройка по улице Карасай батыра/улице Жумалиева, 126/135.

"На основании обращения жителя была проведена внеплановая проверка, в ходе которой установлено, что собственник (физлицо) возвел пристройку и входную группу за отсутствием разрешительных документов.

В отношении собственника приняты административные меры, и постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы он признан виновным с наложением административного штрафа и предписанием принудительного сноса незаконно возведенного строения", - сообщили в управлении.

Постановлением Алматинского городского суда 13 января 2025 года решение первой инстанции оставлено без изменений.

Снос объекта произведен собственником во исполнение решения суда.

Снесли незаконную пристройку в Алматы
Снесли незаконную пристройку. Фото: акимат Алматы

Ранее сообщалось, что две незаконные пристройки к жилому дому попали под снос в Алматы - производится демонтаж. Дом с незаконными пристройками располагается по ул. Наурызбай батыра 41.

До этого в Алматы под снос попала самовольная постройка, возведенная на террасе третьего этажа ЖК "Хан Тенгри" по улице Кенесары хана.

В мае этого года мы писали, что в Бостандыкском районе Алматы снесли два трехэтажных дома. Снос этих объектов проходил не впервые - ранее их пытались демонтировать, но не снесли до конца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2255841-samovolnuyu-pristroyku-snesli-po-resheniyu-suda-v-almaty-foto/