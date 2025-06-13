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На полтора месяца закроют движение на одной из улиц в Алматы

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Дорожные знаки
Дорожные знаки. Иллюстративное фото: blinow61/Getty Images

В Алматы на участке по улице Радостовца до 4 августа закроют движение для автотранспорта в связи с подготовкой к предстоящему отопительному сезону, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

По информации ТОО "Алматинские тепловые сети", в Алматы на полтора месяца ограничат движение на участке по улице Радостовца. Такие меры необходимы в связи с подготовкой к предстоящему отопительному сезону в Бостандыкском районе. Будут менять порядка 1,5 км теплотрассы, введенной в эксплуатацию в 1973 году.

"В связи с этим с 14 июня по 4 августа 2025 года в Бостандыкском районе города Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по улице Радостовца от улицы Солодовникова до улицы Жандосова. Движение будет ограничено в обоих направлениях.

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции участка магистрального трубопровода, проходящего под проезжей частью указанного участка улицы.

Просим проявить понимание к временным неудобствам", - сообщили в коммунальном предприятии.

Данная теплотрасса обеспечивает передачу тепловой энергии и горячего водоснабжения для жителей 16 многоквартирных жилых домов и 7 других объектов. Отмечается, что в период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена.

Напомним, в Алматы до 1 сентября движение автотранспорта будет ограничено на участках двух улиц Бостандыкского района. Там заменят порядка 2,7 километра теплотрассы, введенной в эксплуатацию в 1984 году.

Также из-за реконструкции теплосетей ограничат проезд по двум улицам: Айтиева и Казыбек би. Работы будут продолжаться до 6 июля.

Еще по трем улицам в Бостандыкском районе Алматы до конца лета ограничат движение автотранспорта - на участках бульвара Бухар Жырау, улиц Сатпаева и Габдуллина.

Кроме того, в связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

А в Алмалинском и Турксибском районах Алматы из-за плановой реконструкции инженерных сетей временно ограничат движение автотранспорта на некоторых участках улиц: по 20 июля - на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова в обоих направлениях; по 30 июня - на улице Котельникова от проспекта Сейфуллина до улицы Акан-Серы в обоих направлениях.

Участки перекрытия дорог
Участок перекрытия. Фото: акимат Алматы

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2255325-na-poltora-mesyaca-zakroyut-dvizhenie-na-odnoy-iz-ulic-v-almaty/