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Дома за 53 млн тенге простаивали в ЗКО из-за недобросовестного чиновника

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Вид с высоты птичьего полета на новые дома
Новые дома. Иллюстративное фото: Denis Torkhov / Getty Images

10 домов на сумму 53 млн тенге построили из госсредств в Акжайыкском районе ЗКО. Но они простаивали из-за недобросовестного чиновника из отдела ЖКХ, передает "Мой город".

По информации прокуратуры ЗКО, в Акжайыкском районе выявили нарушения в сфере распределения арендного жилья без права выкупа.

Так, надзорный орган провел комплексный анализ законности строительства и оформления жилых домов, возведенных с 2017 по 2025 годы.

"Выяснилось, что 10 домов на сумму 53 млн тенге не были зарегистрированы в госсобственности. Причина - недобросовестное отношение к работе со стороны отдела жилищно-коммунального хозяйства: не были оплачены госуслуги, необходимые для постановки объектов на баланс. Из-за этого дома оказались вне правового поля и не могли использоваться по назначению", - сообщили в прокуратуре. 

Позже все 10 домов зарегистрировали и вернули в собственность государства.

"Ответственное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности", - уточнили в ведомстве.

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В январе этого года стало известно, что в программах по аренде жилья без права выкупа убрали ограничение на приватизацию. Теперь казахстанцы смогут выкупать квартиры в рассрочку без процентов и переплаты. При этом заплатить придется только остаточную стоимость, которую еще не охватила арендная плата.

В Аксу по протесту прокуратуры в 2,5 раза снизили арендную плату за квартиры в шести жилых домах, находящихся в государственной собственности. Акимат перезаключил более 100 договоров с жильцами на новых условиях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2255262-doma-za-53-mln-tenge-prostaivali-v-zko-iz-za-nedobrosovestnogo-chinovnika/