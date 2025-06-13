Дома за 53 млн тенге простаивали в ЗКО из-за недобросовестного чиновника

10 домов на сумму 53 млн тенге построили из госсредств в Акжайыкском районе ЗКО. Но они простаивали из-за недобросовестного чиновника из отдела ЖКХ, передает "Мой город".

По информации прокуратуры ЗКО, в Акжайыкском районе выявили нарушения в сфере распределения арендного жилья без права выкупа.

Так, надзорный орган провел комплексный анализ законности строительства и оформления жилых домов, возведенных с 2017 по 2025 годы.

"Выяснилось, что 10 домов на сумму 53 млн тенге не были зарегистрированы в госсобственности. Причина - недобросовестное отношение к работе со стороны отдела жилищно-коммунального хозяйства: не были оплачены госуслуги, необходимые для постановки объектов на баланс. Из-за этого дома оказались вне правового поля и не могли использоваться по назначению", - сообщили в прокуратуре.

Позже все 10 домов зарегистрировали и вернули в собственность государства.

"Ответственное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности", - уточнили в ведомстве.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

В январе этого года стало известно, что в программах по аренде жилья без права выкупа убрали ограничение на приватизацию. Теперь казахстанцы смогут выкупать квартиры в рассрочку без процентов и переплаты. При этом заплатить придется только остаточную стоимость, которую еще не охватила арендная плата.

В Аксу по протесту прокуратуры в 2,5 раза снизили арендную плату за квартиры в шести жилых домах, находящихся в государственной собственности. Акимат перезаключил более 100 договоров с жильцами на новых условиях.