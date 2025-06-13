"Сожитель выгнал из квартиры": павлодарку с ребенком нашли на берегу реки

На берегу реки в Павлодаре полицейские обнаружили женщину с сыном. По ее словам, сожитель выгнал их из съемной квартиры. Женщину с ребенком доставили в кризисный центр, передает NUR.KZ.

Как сообщила на своей странице в Instagram уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева, при вечернем патрулировании совместно с сотрудниками полиции на берегу реки в Усольском микрорайоне в 21:05 была обнаружена женщина с 8-летним сыном.

"С ее слов, сожитель выгнал ее с ребенком из арендной квартиры. С раннего утра она с сыном была на берегу реки, поскольку ей некуда было идти", - рассказала Сауле Шакенева.

Женщина с ребенком была доставлена и определена в кризисный центр для женщин, где ей будет оказана психологическая, юридическая и социальная помощь на бесплатной основе. В данном центре она может находиться до полугода.

Ранее стало известно, что в Экибастузе сожитель устроил скандал гражданской супруге, выражался в ее адрес нецензурной бранью, угрожая физической расправой, и выгнал из квартиры. Терпеть такое отношение женщина не стала и обратилась за помощью в полицию.

А в Актобе отношения супругов так испортились, что глава семьи сообщил о "моральном разложении" своей любимой ее начальству. Все закончилось разводом и разбирательствами в суде. Суд обязал мужчину освободить дом и вернуть машину бывшей жене.