В реанимацию попали атыраусцы после укуса каракурта

В Атырауской области нашествие каракуртов. В больницы региона уже обратилось девять пострадавших от укусов опасного паука, три человека попали в реанимацию, передает сайт телеканала КТК.

Пауки активизировались с наступлением жары. С начала мая зарегистрировали 179 случаев нападения черной вдовы на скот, шесть голов погибло. Опасного членистоногого легко можно встретить не только в степях, но и в городе. Чаще всего ядовитые пауки активны в утренние часы. В число опасных сельхозвредителей каракурт не входит, поэтому обработка против него не делается.

Врачи советуют быть внимательнее и не приближаться к пауку. Его укус вызывает сильную боль, нарушение сердечного ритма и без медицинской помощи может привести к смерти.

"С мая в областную больницу поступило уже шесть человек, несколько из них из районов. Троих пришлось госпитализировать в реанимацию, остальных – в отделение токсикологии. Все получают лечение, сейчас состояние пациентов оценивается как средней тяжести", - сообщил врач-токсиколог областной больницы Атырау Бауыржан Рахметов.

Источник: КТК

Отметим, согласно справочнику MSD, укусы паука-вдовы (каракурт входит в род черных вдов) обычно вызывают немедленное резкое жжение. Боль может быть тупой, ноющей и непропорциональной тяжести клинических признаков. Иногда развиваются косвенные и/или системные симптомы.

Токсичность яда паука-вдовы оцениваются как легкая, умеренная или тяжелая.

легкая: боль ограничена местом укуса, нормальные жизненные признаки

умеренная: повышенное потоотделение и пилоэрекция в области укуса, схваткообразные боли, ощущаемые в крупных мышечных группах туловища, нормальные жизненные признаки

тяжелая (также называемая латродектизм): повышенное потоотделение, интенсивные генерализованные схваткообразные боли, ощущаемые в крупных мышечных группах туловища, гипертония и тахикардия; часто головная боль, тошнота и рвота.

При идентификации пауков учитывается место их обитания и признаки. Пауки-вдовы живут на открытом воздухе в защищенных местах (например, груды камней, дров, копна сена, надворные сооружения) и отличаются красной или оранжевой отметиной в виде песочных часов на животе.

Ранее алматинские врачи дали рекомендации на случай, если каракурт укусит человека. Если каракурт ужалил в руку или ногу, то конечность следует максимально обездвижить. До приезда в больницу укушенному следует давать обильное питье, теплую воду или горячий чай.

При укусе возникает сильная боль, ее можно притупить любым болеутоляющим препаратом. А вот чего точно не стоит делать, так это надрезать и прижигать место укуса или накладывать жгут на конечность.

"Если после укуса боль не сильная пациента, то после оказания медицинской помощи пациента могут отправить домой. Но чаще всего таких пациентов госпитализируют. Особо опасны укусы пауков для больных с хроническими заболеваниями. Таким людям нужно немедленно обратиться в больницу, потому что могут быть тяжелые последствия. Боль бывает до такой степени сильная, что развивается парез кишечника. При тяжелой форме больных госпитализируем в реанимационное отделение", - рассказали врачи.

Основные симптомы после укуса:

судороги в конечностях;

лихорадка;

потливость;

головная боль;

острые боли в брюшной полости, напоминающие обострение панкреатита и язвенной болезни;

сбой дыхания;

аритмия, приводящая к сердечной недостаточности.