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Пристройки к жилому дому сносят в центре Алматы (фото)

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Снос постройки в Алматы
Снос. Фото: акимат Алматы

Две незаконные пристройки к жилому дому попали под снос в Алматы - производится демонтаж, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как пояснили в ведомстве, дом с незаконными пристройками располагается по ул. Наурызбай батыра 41.

"Ранее на основании обращения жителя проведена внеплановая проверка, в результате которой установлено, что строительство пристроек с двух сторон дома проведено за отсутствием разрешительных документов на участках общего пользования", - отметили в акимате.

Снос постройки в Алматы
Снос. Фото: акимат Алматы

В отношении собственника были приняты административные меры.

Позже постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы собственник был признан виновным с наложением административного штрафа и принудительным сносом пристроек к нежилому помещению.

А в городском суде решение первой инстанции оставили без изменений.

Снос постройки в Алматы
Снос. Фото: акимат Алматы

"Демонтаж одной из пристроек собственник провел добровольно, согласно решению суда, принудительный снос второй пристройки проходит сегодня с участием судебных исполнителей", - добавили в акимате.

Отметим, до этого в Алматы под снос попала самовольная постройка, возведенная на террасе третьего этажа ЖК "Хан Тенгри" по улице Кенесары хана.

Ранее стало известно, что в Алматы сносят ЖК Orda City.

В мае этого года мы писали, что в Бостандыкском районе Алматы снесли два трехэтажных дома. Снос этих объектов проходил не впервые - ранее их пытались демонтировать, но не снесли до конца.

Снос постройки в Алматы
Снос. Фото: акимат Алматы

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2254875-pristroyki-k-zhilomu-domu-snosyat-v-centre-almaty-foto/