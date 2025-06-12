Пристройки к жилому дому сносят в центре Алматы (фото)
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Две незаконные пристройки к жилому дому попали под снос в Алматы - производится демонтаж, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Как пояснили в ведомстве, дом с незаконными пристройками располагается по ул. Наурызбай батыра 41.
"Ранее на основании обращения жителя проведена внеплановая проверка, в результате которой установлено, что строительство пристроек с двух сторон дома проведено за отсутствием разрешительных документов на участках общего пользования", - отметили в акимате.
В отношении собственника были приняты административные меры.
Позже постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы собственник был признан виновным с наложением административного штрафа и принудительным сносом пристроек к нежилому помещению.
А в городском суде решение первой инстанции оставили без изменений.
"Демонтаж одной из пристроек собственник провел добровольно, согласно решению суда, принудительный снос второй пристройки проходит сегодня с участием судебных исполнителей", - добавили в акимате.
Отметим, до этого в Алматы под снос попала самовольная постройка, возведенная на террасе третьего этажа ЖК "Хан Тенгри" по улице Кенесары хана.
Ранее стало известно, что в Алматы сносят ЖК Orda City.
В мае этого года мы писали, что в Бостандыкском районе Алматы снесли два трехэтажных дома. Снос этих объектов проходил не впервые - ранее их пытались демонтировать, но не снесли до конца.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2254875-pristroyki-k-zhilomu-domu-snosyat-v-centre-almaty-foto/