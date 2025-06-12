Грузовому транспорту временно ограничили движение в одном из регионов Казахстана

В связи с проведением среднего ремонта на участке автодороги "Жезказган - Аркалык - Петропавловск" для грузового транспорта организовали объездной маршрут, передает NUR.KZ со ссылкой на "ҚазАвтоЖол".

Национальная компания "ҚазАвтоЖол" в Telegram-канале сообщила, 13 июня с 09:00 в Северо-Казахстанской области планируется введение ограничения движения для грузовых автотранспортных средств в связи с проведением среднего ремонта на участке автодороги "Жезказган - Аркалык - Петропавловск" км 908-946.

"В качестве альтернативы для грузового транспорта предлагается следующий маршрут: по автомобильным дорогам областного значения КТ-4 "А-16 Новоникольское - Андреевка - Бостандык - Новомихайловка" (км 0-10), КТ-2 "Новокаменка - Боголюбово" (км 0-21), а далее - по автомобильной дороге республиканского значения (от с. Новокаменка) "Петерфельд - Архангельское - Новокаменка - автодорога Жезказган - Аркалык - Петропавловск" (км 28–0)", - сообщили в компании.

Открыть дорогу планируют ориентировочно 26 июня.

Схема альтернативного маршрута. Фото: "ҚазАвтоЖол"

Напомним, в связи с проведением ремонтных работ на участке автомобильной дороги Карасу - Масанчи - Сортобе, а также на участке в районе объездной дороги города Бишкек, организован альтернативный маршрут следования по направлению Алматы - Иссык-Куль.

Несколько дней назад сообщалось, что "КазАвтоЖол" прокомментировали информацию о возникших заторах из-за дорожных работ на участке трассы "Актобе - Мартук - граница РФ". Водители жалуются на ситуацию с заторами у пропускного пункта "Жайсан" в Актюбинской области.

Также водителям грузового транспорта напомнили, что с 1 июня на территории страны вводятся летние ограничения на движение тяжеловесного грузового транспорта. Они действуют при температуре воздуха выше +25°С, в дневное время и направлены на сохранение дорожного покрытия и обеспечение безопасности дорожного движения.