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    2-летняя девочка из Астаны дважды перенесли трансплантацию костного мозга из-за опасной болезни

    Опубликовано:

    Девочка сидит на кровати
    Айя. Фото: из личного архива

    История 2-летней Айи Нурханкызы из Астаны - это история непрекращающейся борьбы за жизнь, начавшейся почти сразу после ее рождения, передает NUR.KZ.

    Так утверждает ее отец, Нурхан Садуакасов. По его словам, девочка родилась совершенно здоровой.

    "После традиционного обряда "қырқынан шығару", у нее вдруг появился хрип в легких. Мы подумали, что это простуда. Но обследования показали то, к чему невозможно быть готовым - острый миелоидный лейкоз. Наш мир рухнул. С того дня мы живем в режиме экстренного спасения.

    С марта 2023 года по ноябрь 2024 года Айя прошла восемь блоков химиотерапии в Национальном центре материнства и детства в Астане. Врачи говорили, что она сильная. Мы надеялись. В ноябре наступила ремиссия. Но мы услышали новый приговор: 12 ноября 2024 года болезнь вернулась", - говорит папа.

    Девочке понадобилась трансплантация костного мозга. В Казахстане донора найти не удалось. Тогда в отчаянной попытке спасти дочь семья отправилась в Турцию, где в феврале этого года Айе провели трансплантацию костного мозга, а в апреле у нее снова случился рецидив.

    "Сейчас Айя находится в онкоцентре в Китае. Здесь у нее появился шанс - передовая методика лечения рака крови, доступная только в США и Китае. Затем переливание пуповинной крови и повторная трансплантация костного мозга", - говорит Нурхан.

    Стоимость лечения составляет 208 тысяч долларов. Лечение начато за счет собственных средств, но семье остро необходима помощь.

    "Айю дома с нетерпением ждут ее старшая сестра и брат, бабушка с дедушкой, вся наша большая семья. Мы живем только этой надеждой - снова увидеть ее бегущей по дому, смеющейся, живой. Пожалуйста, станьте теми, кто поможет ей вернуться домой и восстановиться вместе со своей семьей. Каждая садака, каждый тенге или доллар - это не просто помощь. Это вклад в жизнь, в шанс, в чудо", - заключил папа.

    Реквизиты:

    Kaspi: 4400 4303 5273 3932 (Тогжан Д., мама)

    Счет: KZ32722C000026495713

    Halyk: 4003 0351 0343 9456

    Счет: KZ806010002056616360

    PayPal: aiyahelp

    Тел.: +7 700 673 35 86 Тогжан, мама

    Instagram @aiya_help

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