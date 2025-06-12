Предложение акима привлекать учителей к патрулированию водоемов прокомментировали в МЧС

Вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев в кулуарах сената прокомментировал, насколько законно привлекать учителей к патрулированию водоемов, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты напомнили о предложении акима Костаная привлекать учителей к мониторингу водоемов на период каникул. Они поинтересовались, насколько это законно.

"У нас недавно было совещание по купальному сезону - как вы сказали, патрулированием занимаемся мы совместно с местными исполнительными органами, волонтерами и с департаментом полиции. Потому что дети, оставшиеся без попечения родителей, когда где-то родители заняты, без контроля выходят и купаются в необорудованных для купания местах. Необорудованные места - это, сами понимаете, глубина, опасность, под водой что-то находится… поэтому у нас утверждаются места для купания", - сказал Кеген Турсынбаев.

По его словам, спасатели делают все возможное для минимизации рисков несчастных случаев на воде.

Вице министр просвещения Едил Оспан также прокомментировал ситуацию.

"Проверка водоемов является прямой функцией местных исполнительных органов, а также органов ЧС. Мы будем пресекать такие вещи, однозначно (попытки привлекать учителей к мониторингу - ред.)", - заявил он ранее в кулуарах мажилиса.

Напомним, аким Костаная Марат Жундубаев предложил учителям патрулировать водоемы в летний период, что вызвало критику со стороны педагогов. А в управлении образования заявили, что это не является работой педагогов.

Позже в Министерстве труда также заявили, что выступают категорически против привлечения педагогов на несвойственные работы.

"Дано поручение инспекции труда проверить обращение учителей и, если их будут привлекать для мониторинга на пляжах и так далее, принимать соответствующие меры и выдавать соответствующие предписания", - заявили в Минтруда.

Позже Марат Жундубаев объяснил сделанное им предложение - по его словам, чтобы предотвратить трагедию, "все методы хороши", и закон "О статусе педагога" в этом случае не нарушен.