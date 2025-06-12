Фото из салона вагонов LRT появились в Сети

Недавно в Астану прибыли первые вагоны LRT и появились видео установки их на пути. Сегодня в Сети появились фото, сделанные изнутри вагона, передает NUR.KZ.

Снимки опубликовали в Telegram-канале "Астана - Что? Где? Когда?". На них отображено, как выглядит вагон LRT изнутри.

Сообщается, что все информационные указатели и надписи оформлены на казахском и английском языках - для удобства пассажиров и гостей города.

Напомним, 9 июня в Астану прибыли первые 60-метровые подвижные составы LRT с автоматизированным управлением - видео появились в Сети.

А вчера, 11 июня, казахстанцы засняли на фото и видео установку вагонов на рельсы.

Ранее мы писали о том, что в конце мая из города Таньшань в Астану отгрузили первые два состава LRT. До конца года из Китая в столицу должны привезти еще 17 единиц.

До этого в феврале сообщалось о ходе производства вагонов и о том, как они будут выглядеть.

Также напомним, что возведение опор LRT в Астане полностью завершили в сентябре прошлого года. Всего их предусматривалось 799.

В начале декабря 2024 года в Астане была завершена укладка первых 500 метров рельсов на опытном участке LRT.

Кроме того, в конце прошлого года в столице приступили к строительству депо LRT - оно будет располагаться в районе международного аэропорта.

2 мая этого года в компании City Transportation Systems сообщили о завершении 25% работ по устройству верхнего строения пути линии LRT в Астане.

Также сообщалось, что в сентябре в Астане планируют начать тестовое испытание LRT, однако в течение примерно 6 месяцев пассажиров в этом задействовать не будут.