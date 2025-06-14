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Презентация книги памяти Батыра Казыбаева "Остаться светом" прошла в Алматы

Опубликовано:

Книга "Остаться светом"
Фото: Книга "Остаться светом"

В минувший четверг, 12 июня, в Алматы прошла теплая и значимая встреча - презентация книги памяти Батыра Казыбаева "Остаться светом".

Это издание собрало в себе воспоминания друзей, коллег, близких - тех, кто знал Батыра, работал и дружил с ним, вдохновлялся его светом, талантом, добротой и внутренней силой.

Более 80 авторов приняли участие в проекте, чтобы оставить свой след памяти, любви и благодарности.

Идея книги возникла из живого человеческого отклика. После того как в Facebook появилась страница "Страница памяти Батыра Казыбаева", туда стали приходить сотни слов - воспоминаний, историй, теплых признаний.

Презентация книги "Остаться светом"
Фото: Презентация книги "Остаться светом"

Люди писали, как Батыр повлиял на их жизнь, что они чувствовали рядом с ним, что помнят и берегут до сих пор.

Семья Казыбаевых решила не дать этим словам рассеяться - и сохранить их. Так родилась идея собрать все в одно издание. Так появилась книга "Остаться светом" - как отражение силы памяти и любви, которые живут и в нас самих.

"И теперь мы понимаем, насколько много всего он успел реализовать и для казахоязычного сегмента, для радио, и для телевидения и для интернет-сообщества. То есть все его плоды, чтобы это осталось в памяти, дети могли читать, подрастающее поколение через эту книгу могло узнавать, кто это все создавал, как это все создавалось и кто такой Батыр как человек, самое главное", - рассказал двоюродный брат Батыра Казыбаева Сункар Карабалин.

Презентация книги "Остаться светом"
Фото: Презентация книги "Остаться светом"

"Практически во всех воспоминаниях люди об этом писали, что он оставил свет, что он светлый человек, что он дарил этот свет людям. И когда вот я все это собрала, я поняла, что его миссия была - это дарить свет людям", - отметила сестра журналиста Наргуль Казыбаева.

Презентация книги "Остаться светом"
Фото: Презентация книги "Остаться светом"

Книга издана ограниченным тиражом, и в день презентации каждый гость получил свой экземпляр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2254656-prezentaciya-knigi-pamyati-batyra-kazybaeva-ostatsya-svetom-sostoitsya-v-almaty/