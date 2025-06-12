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Автопарк ответил на информацию о пожизненном обеспечении девочки, потерявшей ноги в ДТП в Астане

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Автобус въехал в столб в Астане
Место ДТП. Фото: t.me/astanovka98

Столичный автопарк №1 ответил на информацию о том, что предприятие пообещало пожизненно обеспечивать девочку, потерявшую ноги после ДТП с автобусом, передает NUR.KZ.

Информация об этом появилась на Instagram-странице, посвященной девочке Алуа, которая лишилась обеих ног после ДТП с автобусом. Страницу ведут родные девочки.

На странице сообщается, что мама Алуа встретилась с председателем правления автопарка № 1 Астаны Мадияром Тукпатовым.

"Эмоционально сложный разговор, так как мы увидели простую и такую большую человечность к нашей семейной боли, к нашей Алуа. Не снимая с себя ответственности за ДТП, руководитель автопарка гарантировал, что все расходы по обеспечению достойного уровня жизни как Алуа, так и всех остальных четверых детей Махаббат, Автопарк № 1 возьмет на себя ПОЖИЗНЕННО", - говорится в публикации.

Родные девочки пишут, что сейчас юристы и экономисты рассчитывают все расходы на протяжении всей жизни Алуа и семьи Махаббат с учетом инфляции.

"Как будет проходить юридическая фиксация нашей договоренности и каким будет исполнение от акимата по факту - будем держать вас в курсе", - добавили родные девочки.

Позже сам автобусный парк №1 опубликовал на своей Instagram-странице разъяснение ситуации. В компании выразили поддержку семье девочке и отметили, что находятся с ней на связи с первого дня.

"Во время личной встречи руководителя автопарка №1 М. Тукпатова с родственниками пострадавшей была выражена моральная поддержка и готовность оказывать содействие в рамках закона. Однако важно отметить: как госпредприятие автопарк №1 не может давать пожизненные финансовые гарантии без соответствующих оснований и процедур.

Все решения по дальнейшим выплатам и возможной дополнительной помощи будут приниматься по результатам официального расследования и судебных процессов, в строгом соответствии с действующим законодательством.

На данный момент ведется взаимодействие с уполномоченными органами и юристами семьи. Мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку - в правовом и организационном порядке. Ранее официально озвученная помощь оказывается в полной мере", - говорится в сообщении автобусного парка.

Напомним, 2 июня в Астане пассажирский автобус въехал в столб. В полиции сообщили, что водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло.

В УОЗ столицы сообщали, что в результате аварии пострадали 10 человек.

На следующий день после ДТП стало известно, что одной пострадавшей ампутировали ноги. Позже выяснилось, что это девочка 8 лет.

На днях ее мама заявила, что через 4 месяца дочери можно будет ставить протезы.

Также стало известно, что акимат совместно с частным спонсором передал семье девочки сертификат на квартиру в новом ЖК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2254632-avtopark-otvetil-na-informaciyu-o-pozhiznennom-obespechenii-devochki-poteryavshey-nogi-v-dtp-s-avtobusom-v-astane/