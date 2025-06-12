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"Опасаемся, что рухнет": новые дома для сирот и многодетных семей разваливаются в Петропавловске

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Потолок в одно из квартир
Потолок в одно из квартир. Кадр из видео: Седьмой канал

Вопиющая ситуация в Петропавловске: новые дома, построенные для сирот, вдов и многодетных семей, буквально трещат по швам, сообщает Седьмой канал.

Как рассказала телеканалу жительница дома Зарина Пивняк, чтобы въехать в это жилье, ей пришлось отстоять в очереди целых 15 лет. За это время женщина потеряла обоих родителей. Но радость от новоселья длилась недолго. Практически сразу после переезда стены в квартире покрылись трещинами, посыпалась штукатурка. Стекла в окнах трескаются одно за другим.

"Мы опасаемся, что у нас дом рухнет или пойдет какая-то большая трещина, то есть с подъезда до квартир. В доме пошла сырость, мебель сыреет, плинтуса зеленые. Аким приезжал в прошлом году, мы ему список дали, что нужно устранить. Все, список взял, ничего из этого не устранилось", - призналась Пивняк.

По словам жильцов, у дома масса недочетов. К примеру, во время дождей с крыши капает вода, а в подвале постоянно скапливаются сточные воды, от которых идет жуткий зловонный запах. И никто ничего не предпринимают, чтобы устранить эти проблемы.

"В квартирах вонь, мошкара, комары, все это идет с подвалов, неоднократно обращались в акимат, к застройщикам, в КСК, прокуратуру, СЭС, куда мы только не обращались, никаких результатов это не дает. То есть акимат ссылается на КСК, КСК ссылается на акимат", - рассказала другая жительница дома Фарида Жусупова.

Сообщается, что данные дома возвели недавно, всего полтора года назад - их построили в качестве арендного коммунального жилья для социально-уязвимых групп. Здесь живут матери-одиночки, сироты, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями. В акимате проблему признают.

"Дня два назад у них опять забились насосы, в связи с тем, что жители начали выкидывать бытовые отходы в канализацию. Насосы забились и произошло опять же подтопление. Хотим призвать жителей, чтобы они относились бережней к имуществу", - заявила пресс-секретарь акима города Асем Айтулова.

В акимате также сообщили о скором начале косметических ремонтных работ этих многоэтажек. В целом, на строительство этих шести домов было выделено 7 млрд бюджетных тенге.

В мае этого года мы писали, что дом в центре Атырау оказался в бедственном положении - жильцы жаловались на разруху и зловоние. Они просили признать дом аварийным и снести его.

В прошлом году жители одного из столичных ЖК пожаловались на то, что задыхаются от канализационных испарений. По их словам после дождя подвалы заливает водой. Причина, как считают астанчане, в том, что на ближайшей перекачивающей станции часто ломаются дренажные насосы.

А жители частных домов в микрорайоне Шанырак-2 Алматы жалуются на невыносимый запах - всему виной неисправная канализация. По словам жителей, колодцы постоянно переполняются, вода течет по улицам, и неприятный запах распространяется по всей округе, сырость привлекла насекомых - в этими проблемами жители живут уже не первый год.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2254551-opasaemsya-chto-ruhnet-novye-doma-dlya-sirot-i-mnogodetnyh-semey-razvalivayutsya-v-petropavlovske/