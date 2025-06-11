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Грозы и град прогнозируют синоптики по Казахстану в четверг

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Гроза над городом
Гроза. Иллюстративное фото: pexels.com

Штормовое предупреждение объявили синоптики на завтра, 12 июня, в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погоды - ожидаются грозы и град, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

12 июня днем на юге области Жетісу ожидается гроза. На востоке области ветер скоростью 15-20 м/с, днем - порывы скоростью 25 м/с.

В Талдыкоргане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью на западе, юге ожидается гроза, днем - гроза, на западе, севере, юге области - град. Днем на западе, юге области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

В Кокшетау 12 июня днем ожидается гроза.

На севере, юге, западе Карагандинской области ожидается гроза. На западе области - град. Днем на западе области временами ветер - порывы скоростью 15 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области - чрезвычайная пожарная опасность.

В Караганде днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, в центре области Ұлытау ожидается гроза. На севере, востоке области - град. Днем на севере, востоке области временами ветер - порывы скоростью 15 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области - чрезвычайная пожарная опасность.

В Жезказгане 12 июня ожидается временами гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, ветер скоростью 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. На северо-западе, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области - чрезвычайная пожарная опасность.

В Актау 12 июня ночью и утром ожидается туман.

В Астане ожидаются гроза, днем град, ветер - порывы скоростью 15-18 м/с.

На севере, востоке, юге Актюбинской области ожидается гроза, днем на юге области - град, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. В центре области сохранится высокая пожарная опасность, на севере, юго-востоке, юге, западе области - чрезвычайная пожарная опасность.

В Актобе днем ожидается гроза, сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, востоке, юге Атырауской области днем ожидается гроза. На западе, севере, востоке области ветер скоростью 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На северо-западе, в центре, на востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырау 12 июня днем ожидается гроза, сильная жара 35 градусов.

В Восточно-Казахстанской области утром и днем на западе, севере, юге области ожидается ветер скоростью 15-18 м/с. В южной половине области сохранится высокая пожарная опасность.

Также до 20.00 часов 12 июня по городу Усть-Каменогорск объявляется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

В области Абай днем на севере, юго-западе, в центре области ожидается ветер скоростью 15-18 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Семее 12 июня ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. На западе, севере, юге области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Петропавловске днем ожидается гроза, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере Костанайской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере области гроза, днем - гроза, на западе, севере области - град. На западе, севере, юге области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. На юго-востоке, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г

В Костанае 12 июня ожидается гроза, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, юге Павлодарской области сохранится высокая пожарная опасность.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области ветер скоростью 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области - высокая пожарная опасность.

В Таразе 12 июня днем ожидается гроза, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе Западно-Казахстанской области днем ожидается гроза, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Также днем по области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На севере области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Уральске днем ожидается сильная жара 35 градусов.

В горных районах Туркестанской области днем ожидаются гроза, шквал, ветер скоростью 15-20 м/с.

В Шымкенте 12 июня днем ожидаются гроза, шквал, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер на юге, в горных районах области - порывы скоростью 15-20 м/с.

В Алматы ночью 12 июня временами ожидается гроза, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

В Конаеве днем ожидается сильная жара 35 градусов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2254497-grozy-i-grad-prognoziruyut-sinoptiki-po-kazahstanu-v-chetverg/