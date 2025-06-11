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Из-за работ на LRT в Астане вводятся временные ограничения движения на участках улиц

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Дорожный знак СТОП на фоне деревьев
Знак STOP. Иллюстративное фото: freepik.com

В связи с проведением работ на LRT с 00:00 часов до 20:00 часов 12 июня будет временно ограничено движение транспорта на участках ул. Сыганак и ул. Туркестан, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

Как сообщается в Instagram-аккаунте City Transportation Systems, в связи с проведением плановых работ на линии LRT, с 00:00 часов до 20:00 часов 12 июня будет временно ограничено движение транспорта по улице Сыганак от гостиницы "Пекин Палас" до улицы Туркестан и по улице Туркестан от улицы Достык до улицы Сыганак.

При этом движение по улице Сыганак со стороны моста Арыс и проспекта Мангилик Ел на данном участке будет организовано по южной стороне с разделением транспортных потоков в обоих направлениях с возможностью разворота в сторону проспекта Мангилик Ел, а движение транспорта по улице Туркестан со стороны улицы Алматы будет отведено с правым поворотом на улицу Сыганак в сторону моста Арыс.

Ведомство просит жителей и гостей столицы учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Ограничение движения в Астане
Ограничение движения в Астане. Фото: CTS

Напомним, недавно в Астану прибыли первые подвижные составы LRT - а сегодня в Сети появились фото и видео установки вагонов на рельсы.

Касательно ограничений движения добавим, по 15 июня в Астане частично перекрыто движение на участке пр. Туран от ул. Сыганак до ул. Сарайшык.

Также по 13 июня частично перекрыто движение по дороге за ТРЦ "Сарыарка" (ул. 68).

Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2254473-iz-za-rabot-na-lrt-v-astane-vvodyatsya-vremennye-ogranicheniya-dvizheniya-na-uchastkah-ulic/