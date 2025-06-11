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Пристройку к ЖК "Хан Тенгри" начали сносить в Алматы

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Пристройка к ЖК "Хан Тенгри"
Пристройка к ЖК "Хан Тенгри". Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В Алматы под снос попала самовольная постройка, возведенная на террасе третьего этажа ЖК "Хан Тенгри" по улице Кенесары хана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По данным ведомства, проведенная внеплановая проверка установила, что собственник без разрешительных документов пристроил к своей квартире одноэтажную постройку, значительно увеличив площадь своего жилья.

"В отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений. Поскольку требования предписания не были исполнены, управлением подано исковое заявление о принудительном исполнении предписания.

Далее последовали судебные разбирательства, судом исковые требования удовлетворены", - сказано в сообщении.

Снос пристройки в Алматы
Снос пристройки в Алматы. Кадр из видео: пресс-служба акимата города Алматы

Отмечается, что демонтаж объекта начали сегодня с участием судебных исполнителей департамента юстиции.

Напомним, накануне стало известно, что в Алматы сносят ЖК Orda City.

В мае этого года мы писали, что в Бостандыкском районе Алматы снесли два трехэтажных дома. Снос этих объектов проходил не впервые - ранее их пытались демонтировать, но не снесли до конца.

Ранее мы сообщали, что в Алматы идет работа по усилению контроля за незаконным строительством - за несколько лет в городе снесли 88 незаконных объектов.

Также говорилось, что в городе по решению суда, в связи с отсутствием полного пакета разрешительных документов, был начат снос здания, расположенного по улице Тлендиева, дом 137.

Кроме того, по решению суда снесли трехэтажное строение в Медеуском районе. Также в городе были проведены работы по демонтажу несанкционированных торговых точек и объектов, расположенных на землях госфонда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2254449-pristroyku-k-zhk-han-tengri-nachali-snosit-v-almaty/