Пристройку к ЖК "Хан Тенгри" начали сносить в Алматы
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В Алматы под снос попала самовольная постройка, возведенная на террасе третьего этажа ЖК "Хан Тенгри" по улице Кенесары хана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.
По данным ведомства, проведенная внеплановая проверка установила, что собственник без разрешительных документов пристроил к своей квартире одноэтажную постройку, значительно увеличив площадь своего жилья.
"В отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений. Поскольку требования предписания не были исполнены, управлением подано исковое заявление о принудительном исполнении предписания.
Далее последовали судебные разбирательства, судом исковые требования удовлетворены", - сказано в сообщении.
Отмечается, что демонтаж объекта начали сегодня с участием судебных исполнителей департамента юстиции.
Напомним, накануне стало известно, что в Алматы сносят ЖК Orda City.
В мае этого года мы писали, что в Бостандыкском районе Алматы снесли два трехэтажных дома. Снос этих объектов проходил не впервые - ранее их пытались демонтировать, но не снесли до конца.
Ранее мы сообщали, что в Алматы идет работа по усилению контроля за незаконным строительством - за несколько лет в городе снесли 88 незаконных объектов.
Также говорилось, что в городе по решению суда, в связи с отсутствием полного пакета разрешительных документов, был начат снос здания, расположенного по улице Тлендиева, дом 137.
Кроме того, по решению суда снесли трехэтажное строение в Медеуском районе. Также в городе были проведены работы по демонтажу несанкционированных торговых точек и объектов, расположенных на землях госфонда.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2254449-pristroyku-k-zhk-han-tengri-nachali-snosit-v-almaty/