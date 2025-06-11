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Начинать рабочий день в 7 или 8 утра в Астане предложил депутат

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Астана
Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

На заседании мажилиса депутат Асылбек Нуралин предложил сдвинуть в Астане начало рабочего дня на час или даже на два - все для того, чтобы разгрузить дороги, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам депутата, в Астане "критическая перегруженность дорог" и заторы.

"Необходимо внимание правительства. Согласно прогнозным оценкам, численность населения столицы может достичь 2 млн человек уже в ближайшие годы. Основная масса рабочих мест и объектов социальной инфраструктуры сосредоточены в центральной части города.

При одномоментном наплыве людей с близлежащих населенных пунктов по пути на работу и обратно возникает транспортный коллапс. Более 50% работников в Астане заняты в госучреждениях.

В этой связи, необходимо рассмотреть возможность перераспределения транспортных потоков для работников центральных исполнительных органов, нацкомпаний и подведомственных организаций. Рассмотреть возможность переноса рабочего времени для указанной категории организаций.

Исследования показывают, что утренние часы более продуктивны с точки зрения производительности труда. Сдвиг графика рабочего дня с 9 утра на 7 и 8 в значительной степени отвечает предлагаемым мерам", - заявил депутат Асылбек Нуралин в своем депзапросе.

Для решения вопроса он предложил создать межведомственную рабочую группу.

Напомним, позавчера в столичном управлении транспорта сообщили, что график работы некоторых госорганов могут изменить, чтобы разгрузить дороги в Астане.

До этого в марте пересмотреть график работы министерств предложили в акимате Астаны: замакима столицы рассказал об эффекте пересмотра графика работы министерств, здания которых в основном расположены на левом берегу столицы.

Также напомним, что в январе президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Астаны срочно решить вопрос пробок.

"Для решения насущных вопросов в столице и благоустройства города требуется значительная работа, мы все свидетели этого. В целом, аким города работает слаженно, имеет опыт. Вместе с тем, для столицы актуален вопрос пробок - в данном направлении надо принять срочные меры и решения", - сказал тогда Токаев.

А в начале февраля о пробках в Астане высказались эксперты. По их мнению, в будущем ситуация на дорогах столицы может измениться в худшую сторону, если не начать предпринимать действия сейчас.

Добавим по смене графиков работы, ранее сообщалось, что все районы Восточно-Казахстанской области перешли на собственный рабочий график - с 8 утра до 17:30. Так регион приспособился к новому часовому поясу - власти всех районов пошли на такой шаг после обращений жителей.

А в апреле рабочий график изменили для сотрудников Министерства экологии Казахстана.

Кроме того, житель Алматы предложил изменить рабочий график муниципальных служб города с 07.00 до 16.00 и в пробном режиме поменять режим работы общественного транспорта. Как отметил автор петиции, это позволит горожанам более эффективно использовать световой день и возвращаться домой до наступления темноты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2254308-nachinat-rabochiy-den-v-7-ili-8-utra-v-astane-predlozhil-deputat/