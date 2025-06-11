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Ампутировали ноги ребенку: в Минздраве ответили "диванным критикам" врачей

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Ребенок на кровати в больничной палате
Ребенок в больнице. Иллюстративное фото: Rattankun Thongbun / Getty Images

В кулуарах мажилиса вице-министр здравоохранения прокомментировал сообщения в соцсетях о критике в адрес врачей, ампутировавших ноги девочке после ДТП в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Это очень глупо со стороны тех людей, которые высказывают по отношению к моим коллегам, медицинским работникам, что нужно было сохранить нижние конечности у ребенка. Там было разложение мягкой ткани, и сохранить нижние конечности у ребенка не представлялось возможным.

Диванные критики, которые подвергают сомнению правильность выбора тактики со стороны хирургов - речь шла о спасении жизни ребенка. Они выполнили свою работу на отлично и то, что сейчас ребенок жив - это заслуга только медицинских работников", - заявил вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев.

Напомним, 2 июня в соцсетях появились кадры с места ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса в Астане. В полиции сообщили, что водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло.

В УОЗ столицы сообщали, что в результате аварии пострадали 10 человек.

На следующий день после ДТП стало известно, что одной пострадавшей ампутировали ноги. Позже выяснилось, что это девочка 8 лет. На днях ее мама заявила, что через 4 месяца дочери можно будет ставить протезы.

Также стало известно, что акимат совместно с частным спонсором передал семье девочки сертификат на квартиру в новом ЖК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2254260-amputirovali-nogi-rebenku-v-minzdrave-otvetili-divannym-kritikam-v-adres-vrachey/