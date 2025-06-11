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Благоустройство за 1 млрд тенге в Петропавловске закончилось судом

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Прокладывание дорожек
Работы по благоустройству. Иллюстративное фото: Kurgu128 / Getty Images

Суд защитил права предпринимателя из Петропавловска, заключившего договоры о благоустройстве на сумму свыше 1 млрд тенге, в споре с госучреждением, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, Верховный суд восстановил законность в деле по спору между государственным учреждением и ТОО "Актив-А", подтвердив правомерность действий предпринимателя при участии в государственных закупках.

Ранее между сторонами были заключены договоры на сумму свыше 1 млрд тенге на выполнение работ по прокладке наружных инженерных сетей и благоустройству жилого микрорайона в Петропавловске.

Однако государственное учреждение обратилось в суд с требованием признать ТОО недобросовестным участником закупок, ссылаясь на якобы предоставленные недостоверные сведения о профессиональном опыте подрядчика, что повлекло блокировку Комитетом казначейства данных сведений в электронном депозитарии.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, однако апелляционный суд отменил это решение и встал на сторону госоргана.

"Основанием стали выводы о том, что у ТОО отсутствуют уведомление о начале производства строительно-монтажных работ и акты приемки в эксплуатацию ранее реализованных объектов, которые не зарегистрированы в органах ГАСК и НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", - пояснили в суде.

Рассмотрев дело, судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отметила, что недостоверность сведений должна быть подтверждена конкретными доказательствами, которых в данном случае представлено не было.

Напротив, суд установил, что отсутствие регистрации объектов обусловлено действиями заказчика, а не ТОО. Выполнение работ компанией подтвердили службы авторского и технического надзора.

Верховный суд отменил постановление апелляционной инстанции и восстановил решение суда первой инстанции, подтвердив законность участия ТОО "Актив-А" в государственных закупках.

Ранее стало известно, что спор разгорелся между акиматом, жителями Турксибского района Алматы и заводом. Акимат потребовал снести зону отдыха, построенную заводом для горожан. Обстоятельства предстоит выяснить суду. Обе стороны намерены до конца оспаривать свои права в юридическом поле.

А в Шымкенте защитили права дольщиков строительного рынка "Құрсай". Они вложили в благоустройство территории, которую хотел забрать акимат, свыше 600 млн тенге. По рекомендации Антикора изъятие земель приостановили, акимат подал в суд заявление об отказе от требований.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2254188-blagoustroystvo-za-1-mlrd-tenge-v-petropavlovske-zakonchilos-sudom/