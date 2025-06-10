"Негативного влияния не обнаружено": Минтруда о новом рабочем графике на фоне перевода часов в Казахстане

Ерболат Абулхатин на брифинге в правительстве рассказал, как перевод рабочего времени повлиял на казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Председатель Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК Ерболат Абулхатин подтвердил, что Министерство труда участвовало в исследовании, как новый рабочий график влияет на казахстанцев.

"Негативного влияния не обнаружено. Вместе с тем, каждый местный исполнительный орган, в зависимости от своих потребностей, может устанавливать рабочий режим. Поэтому в ВКО и других регионах установлен свой график. То же самое и в Министерстве труда и социальной защиты населения – режим с 08:00 до 17.30. Главное – это соблюдение Трудового кодекса, сохранение 8-часового рабочего дня и 40 часов в неделю. Акимат Астаны сам устанавливает свой режим работы", - сказал он.

Напомним, с 1 марта 2024 года на территории Казахстана стал действовать единый часовой пояс UTC+5.

Однако тогда многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и стрессом для организма.

Позже на брифинге в правительстве глава Минтруда заявила, что казахстанцы могут начинать свой рабочий день на час раньше, поскольку в стране перешли на другой часовой пояс.

В этом году сообщалось, что с 21 апреля сотрудники государственных структур Актюбинской области перейдут на новый режим рабочего времени за счет сокращения обеда и начала рабочего дня на полчаса раньше, передает NUR.KZ.

Также с марта в Тарбагатайском, Зайсанском, Курчумском районах и районе Самар Восточно-Казахстанской области ввели новый рабочий график.