"Негативного влияния не обнаружено": Минтруда о новом рабочем графике на фоне перевода часов в Казахстане
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Ерболат Абулхатин на брифинге в правительстве рассказал, как перевод рабочего времени повлиял на казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.
Председатель Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК Ерболат Абулхатин подтвердил, что Министерство труда участвовало в исследовании, как новый рабочий график влияет на казахстанцев.
"Негативного влияния не обнаружено. Вместе с тем, каждый местный исполнительный орган, в зависимости от своих потребностей, может устанавливать рабочий режим. Поэтому в ВКО и других регионах установлен свой график. То же самое и в Министерстве труда и социальной защиты населения – режим с 08:00 до 17.30. Главное – это соблюдение Трудового кодекса, сохранение 8-часового рабочего дня и 40 часов в неделю. Акимат Астаны сам устанавливает свой режим работы", - сказал он.
Напомним, с 1 марта 2024 года на территории Казахстана стал действовать единый часовой пояс UTC+5.
Однако тогда многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и стрессом для организма.
Позже на брифинге в правительстве глава Минтруда заявила, что казахстанцы могут начинать свой рабочий день на час раньше, поскольку в стране перешли на другой часовой пояс.
В этом году сообщалось, что с 21 апреля сотрудники государственных структур Актюбинской области перейдут на новый режим рабочего времени за счет сокращения обеда и начала рабочего дня на полчаса раньше, передает NUR.KZ.
Также с марта в Тарбагатайском, Зайсанском, Курчумском районах и районе Самар Восточно-Казахстанской области ввели новый рабочий график.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2253945-negativnogo-vliyaniya-ne-obnaruzheno-mintruda-o-novom-rabochem-grafike-na-fone-perevoda-chasov-v-kazahstane/