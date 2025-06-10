Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Негативного влияния не обнаружено": Минтруда о новом рабочем графике на фоне перевода часов в Казахстане

Опубликовано:

Часы
Часы. Иллюстративное фото: Zephyr18 / Getty Images

Ерболат Абулхатин на брифинге в правительстве рассказал, как перевод рабочего времени повлиял на казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Председатель Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК Ерболат Абулхатин подтвердил, что Министерство труда участвовало в исследовании, как новый рабочий график влияет на казахстанцев.

"Негативного влияния не обнаружено. Вместе с тем, каждый местный исполнительный орган, в зависимости от своих потребностей, может устанавливать рабочий режим. Поэтому в ВКО и других регионах установлен свой график. То же самое и в Министерстве труда и социальной защиты населения – режим с 08:00 до 17.30. Главное – это соблюдение Трудового кодекса, сохранение 8-часового рабочего дня и 40 часов в неделю. Акимат Астаны сам устанавливает свой режим работы", - сказал он.

Напомним, с 1 марта 2024 года на территории Казахстана стал действовать единый часовой пояс UTC+5.

Однако тогда многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и стрессом для организма.

Позже на брифинге в правительстве глава Минтруда заявила, что казахстанцы могут начинать свой рабочий день на час раньше, поскольку в стране перешли на другой часовой пояс.

В этом году сообщалось, что с 21 апреля сотрудники государственных структур Актюбинской области перейдут на новый режим рабочего времени за счет сокращения обеда и начала рабочего дня на полчаса раньше, передает NUR.KZ.

Также с марта в Тарбагатайском, Зайсанском, Курчумском районах и районе Самар Восточно-Казахстанской области ввели новый рабочий график.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2253945-negativnogo-vliyaniya-ne-obnaruzheno-mintruda-o-novom-rabochem-grafike-na-fone-perevoda-chasov-v-kazahstane/