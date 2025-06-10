47 тысяч на человека: в Минтруда озвучила доход семьи, где погибли в пожаре пятеро детей

Вице-министр труда Виктория Шегай рассказала о том, сколько зарабатывает отец детей, которые погибли в пожаре 4 июня в Западно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее сообщалось, что семья с пятью детьми проживала в арендованном доме. Во время пожара родители находились на работе. Между тем, отвечая во время пресс-конференции на вопрос журналиста, Шегай сообщила, что на сегодняшний день государством обеспечиваются и выполняются все принятые обязательства.

Она добавила, что в Казахстане не было фактов приостановления или невыплаты пособий в связи с отсутствием денежных средств в бюджете.

"Если говорить о семье госпожи Сабировой, то следует отметить, что отец действительно работал и средняя его заработная плата была порядка 190 тысяч тенге. Таким образом, средний душевой доход на каждого члена семьи составлял порядка 47 тысяч тенге. При этом семья не обращалась за оказанием какой-то дополнительной помощи", - говорит Виктория Шегай.

Она добавила, что и сама росла в многодетной семье.

"Здесь вопрос, наверное, стоит больше в плоскости принятия решения непосредственно самими родителями. Я могу сказать коротко о своей семье. Я из многодетной семьи. У моей мамы шестеро детей. И мои родители точно так же работали, как и все остальные, при полной занятости. Родители старались предоставить нам полный спектр возможностей, включая обучение и так далее.

Я сама мама троих детей, поэтому любой родитель, который приводит в этот мир своих детей, старается создать максимально благополучные условия для их развития полноценного", - отметила вице-министр.

Напомним, в Западно-Казахстанской области пятеро детей из одной семьи погибли в результате пожара. Трагедия произошла в селе Жымпиты Сырымского района.

Прибывшие на тушение пожара спасатели обнаружили пятерых детей в бессознательном состоянии, они скончались в больнице.

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев заявил, что родным погибших будет оказана вся необходимая помощь, в том числе обеспечение жильем, а также другие меры социальной поддержки.