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Новые поправки для работодателей внесут в законодательство в Казахстане

Опубликовано:

Производство
Производство. Иллюстративное фото: pixabay.com

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов во время заседания правительства поручил разработать поправки в закон, чтобы работодатели не могли скрывать травматизм на производстве, передает NUR.KZ.

Как отметил Олжас Бектенов, в вопросе охраны труда крайне важна роль и участие самих работодателей.

"Необходимо обеспечить заключение работодателями договоров обязательного страхования работников от несчастных случаев. В целом, на предприятиях нужно активно внедрять принцип нулевого травматизма, а также систему оценки и управления профессиональными рисками, отвечающими международным стандартам", - заявил премьер-министр.

В целях усиления мер по обеспечению безопасных условий труда Бектенов поручил Министерству труда совместно с заинтересованными государственными органами до 1 ноября текущего года разработать законодательные поправки в части недопущения сокрытия за работодателями травматизма на производстве.

Также Министерство промышленности совместно с работодателями до конца года должно обеспечить обязательную установку специального оборудования для обеспечения производственной безопасности и охраны труда на предприятиях промышленности.

Напомним, сегодня глава Минтруда и социальной защиты населения Светлана Жакупова озвучила статистику несчастных случаев на производстве.

Также в начале этого месяца во дворе одного из жилых комплексов Алматы, где велись строительные работы, упал башенный кран, в результате чего погиб оператор.

Ранее на стройке кирпичного дома в Павлодарской области погиб один человек.

Также мы писали, что ежегодно в Казахстане более 1400 человек получают травмы во время исполнения трудовых обязанностей, из них свыше 200 погибают.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2253843-novye-popravki-dlya-rabotodateley-vnesut-v-zakonodatelstvo-v-kazahstane/