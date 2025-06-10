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"Таких как мы, гасят": более 500 детей остались без бесплатных кружков в Алматы

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Ребенок раскрашивает раскраску карандашами
Ребенок рисует карандашами. Иллюстративное фото: Pexels

Творческую студию, где за счет государства занималось более 500 детей, исключили из списка поставщиков услуг в Алматы, а места всех воспитанников аннулировали, сообщает сайт телеканала KTK.

По данным телеканала, творческую студию, где за счет государства занималось больше 500 детей, внезапно исключили из списка поставщиков услуг, а места всех воспитанников аннулировали.

Например, Наргиза Нуралиева - многодетная мать. У нее четверо детей. Трое из них бесплатно занимаются вокалом и танцами по программе DamuBala. Однако недавно семья узнала, что их места аннулировали. И теперь обучаться в родном центре можно уже только за деньги. Но платить за секции они не в силах, признается женщина.

"Мы вчера буквально уже заходили, смотрели. У нас уже нет ни ваучеров, ничего. Мы неполноценная семья. Папа у нас умер от коронавируса. И поэтому нам, допустим, тяжело было бы ходить даже на один кружок платно. Дети расстроены. Если сейчас это все закроется, я не знаю, как мы дальше будем", - высказалась Нуралиева.

С подобной проблемой столкнулись все воспитанники студии. Основатель студии уверяет, по программе DamuBala работает уже почти пять лет и ежегодно проходит все проверки. При этом у самой программы, жалуется предприниматель, тоже есть недочеты. Например, регулярные задержки в финансировании.

"Причина, которую называют - это то, что у меня не соответствует код ОКЭД. ОКЭД - это такой код-классификатор деятельности вообще бизнеса. У меня 8552. Они сказали, что "у вас должен быть 8559". Этот код меняется за одну минуту. Обновляется и на следующий день он уже новый становится. Почему таких, как мы, наоборот, гасят и не поддерживают?

Я продал квартиру в прошлом году, когда были задержки. Задержка была шесть месяцев. Шесть месяцев на моем счету от государства не поступало ни копейки", - заявил основатель студии Айбек Есимов.

Предприниматель уверяет, что готов все исправить и вновь обучать детей за счет государства. Но ему якобы не дали такой возможности. Однако в акимате уверяют, что решение есть.

"Нет, менять код не нужно. Он подал две заявки: от ИП и от ТОО. Мы проверили - заявка от ТОО соответствует требованиям законодательства. Он может перейти с ИП на ТОО, сохранить накопленные баллы и продолжить работу. У него есть на это все возможности", - сообщил заместитель акима Бостандыкского района Алматы Сакен Аралбаев.

Источник: KTK

Как сообщается на официальном сайте, Damu Bala - это платформа поиска и записи на секции по программе подушевого финансирования для детей от 4 до 17 (включительно) лет. Родители могут зарегистрироваться, создать профили своих детей и записать их на спортивные секции или творческие кружки.

Напомним, в августе прошлого года уже экс-аким Алматы Ерболат Досаев поручил навести системный порядок с программой Damu Bala. Он заявил, что "останутся лишь поставщики, предоставляющие добросовестные услуги".

В мае текущего года в Астане разразился скандал вокруг известного образовательного центра. Родители школьников отдали за обучение сотни тысяч тенге, но центр внезапно закрылся.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2253750-takih-kak-my-gasyat-bolee-500-detey-ostalis-bez-besplatnyh-kruzhkov-v-almaty/