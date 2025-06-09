Жуткий запах и мухи: туши коров напугали жителей Каргандинской области
Опубликовано:
Ветинспекторы ищут тех, кто выбросил туши коров на окраине Абая в Карагандинской области - мертвые животные стали разлагаться, передает сайт телеканала КТК.
Местные напуганы, что из-за жары туши начали быстро разлагаться и течь - кроме того жалуются на жуткий запах.
Еще место, где лежат мертвые животные атаковали полчища насекомых.
По словам жителей, здесь нередко пасется скот, а эти туши могут спровоцировать вспышку инфекций - тем более неизвестно, что стало причиной гибели сразу семи коров.
Чиновники не знают, откуда там взялись мертвые коровы. Тем не менее туши убрали, а место обработали.
Если виновные найдутся, им грозит штраф до 800 тыс. тенге.
"По словам очевидцев, кто-то на грузовой машине приехал на мусорный полигон, выбросил животных и уехал. Предварительно сняв с ушей бирки с регистрационными номерами, чтобы мы не могли найти владельцев этих коров. Сейчас выясняем, кто это был. Животных утилизировали по всем санитарным нормам, а место будет обработано дезинфицирующим средством", - прокомментировал руководитель Абайской районной ветеринарной станции Азамат Саменбаев.
Источник: КТК.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2253702-zhutkiy-zapah-i-muhi-tushi-korov-napugali-zhiteley-kargandinskoy-oblasti/