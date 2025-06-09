На несколько дней перекроют одну из улиц в Астане

В связи с проведением дорожных работ еще одна улица в Астане будет перекрыта в ближайшие дни, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Астанчан и гостей столицы предупредили о продолжении работ по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по проспекту Абылай хана на участке от ул. Майлина до ул. Б.Момышулы.

В связи с этим, 10 и 11 июня текущего года движение для автотранспортных средств будет полностью перекрыто.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - обратились власти города к жителям Астаны.

Напомним, в связи с ремонтными работами с 9 по 13 июня текущего года движение для автотранспортных средств будет частично перекрыто по дороге за ТРЦ "Сарыарк" (ул.68)

Движение авто будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

Власти города также предупредили, что продолжаются работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по проспекту Абылай хана на участке от улицы Манаса до улицы Майлина. Вместе с тем, перекресток проспект Абылай хана - улицы Майлина будет также перекрыт.

В связи с этим 9 и 10 июня текущего года движение для автотранспортных средств будет полностью перекрыто.

Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.