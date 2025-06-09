Не открывал дверь гаража: звонок супруги спас жизнь мужчине в Акмолинской области (фото, видео)

Женщина обратилась к спасателям из-за того, что ее муж не выходил на связь и не открывал дверь гаража - этот звонок спас жизнь мужчине, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

На пульт 101 ДЧС Акмолинской области поступило тревожное сообщение от жительницы Степногорска, супруг которой долгое время не выходил на связь и не открывал дверь собственного гаража.

"Вскрывшие при помощи шанцевого инструмента сотрудники противопожарной службы обнаружили мужчину, спящего рядом с заведенным автомобилем. Помещение было сильно заполнено выхлопными газами", - сообщили спасатели.

К счастью, трагедии удалось избежать.

Спасатели совместно с полицейскими вынесли пострадавшего мужчину на свежий воздух и передали его бригаде скорой медпомощи.

В марте этого года соцработник из Кокшетау обратилась к спасателям из-за 77-летней женщины - бабушка долгое время не открывала дверь. Сотрудники оперативно-спасательного отряда открыв дверь при помощи шанцевых инструментов, обнаружили лежащую на полу женщину. Пострадавшая была передана бригаде скорой медицинской помощи.

До этого в Кокшетау произошел похожий случай - женщина сутки пролежала на полу своей квартиры. Командир взвода воинской части 5510 Национальной гвардии МВД РК города Кокшетау Еркен Халиолин спас пожилую женщину. К патрульным обратился родственник женщины, который переживал о ее состоянии - бабушка не выходила на связь.

Осенью в Экибастузе пожилой мужчина не отвечал на звонки и не открывал дверь, чем перепугал родных. Прибывшим на место спасателям пришлось пробираться в квартиру через окно.