Отказались регистрировать авто: житель Астаны выиграл суд у административной полиции

Жителю Астаны в административной полиции отказали в регистрации автомобиля, купленного на электронных торгах, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.

Как сообщается в Telegram-канале пресс-службы судов Астаны, в столице признаны незаконными действия административной полиции по отказу в регистрации авто транспортного средства за гражданином Д., приобретенного на электронном аукционе.

"Отказ ответчика был мотивирован наличием штрафов за предыдущим владельцем (должником). Однако суд пришел к выводу, что ответчиком проигнорированы положения Правил государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, подготовки водителей механических транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений.

В данном споре основанием для регистрации ТС является электронный договор купли-продажи, заключенный по результатам реализации судебным исполнителем арестованного имущества", - сказано в сообщении.

Отмечается, что наличие штрафов за должником не является основанием для отказа в регистрации ТС.

Суд обязал ответчика зарегистрировать автомашину за истцом.

Летом прошлого года сообщалось, что переоформление авто упростили для казахстанцев. Нововведение внедрили для искоренения коррупционных действий при регистрации ТС.

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