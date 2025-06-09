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Отказались регистрировать авто: житель Астаны выиграл суд у административной полиции

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Аукционный молоток лежит на столе
Аукционный молоток. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жителю Астаны в административной полиции отказали в регистрации автомобиля, купленного на электронных торгах, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.

Как сообщается в Telegram-канале пресс-службы судов Астаны, в столице признаны незаконными действия административной полиции по отказу в регистрации авто транспортного средства за гражданином Д., приобретенного на электронном аукционе.

"Отказ ответчика был мотивирован наличием штрафов за предыдущим владельцем (должником). Однако суд пришел к выводу, что ответчиком проигнорированы положения Правил государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, подготовки водителей механических транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений.

В данном споре основанием для регистрации ТС является электронный договор купли-продажи, заключенный по результатам реализации судебным исполнителем арестованного имущества", - сказано в сообщении.

Отмечается, что наличие штрафов за должником не является основанием для отказа в регистрации ТС.

Суд обязал ответчика зарегистрировать автомашину за истцом.

Летом прошлого года сообщалось, что переоформление авто упростили для казахстанцев. Нововведение внедрили для искоренения коррупционных действий при регистрации ТС.

В прошлом мы также писали, что стоимость постановки на учет новых и подержанных авто выросла вместе с МРП. Сколько денег придется потратить при ввозе машины или ее регистрации при покупке в Казахстане, можно прочитать тут.

Ранее мы рассказывали, сколько стоит оформление автомобиля через банковское приложение в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2253648-otkazalis-registrirovat-avto-zhitel-astany-vyigral-sud-u-administrativnoy-policii/