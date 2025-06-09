Ремонт больницы за 187 млн тенге обернулся судом в области Ұлытау

В области Ұлытау взыскали с подрядчиков необоснованно выплаченные деньги при ремонте больницы, который обошелся бюджету в 187 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело о взыскании необоснованно выплаченных денежных средств и неустойки рассмотрел специализированный межрайонный экономический суд области Ұлытау.

По существу спора установлено, что между КГП на ПХВ и ТОО, ТОО-1, ТОО-2 заключены договоры о государственных закупках в сфере строительства на капитальный ремонт фасада здания больницы на общую сумму 187 696 400 тенге.

Работы были выполнены частично на 172 361 712 тенге, что подтверждалось подписанными актами выполненных работ. Подрядчику было оплачено 168 066 400 тенге.

Далее по объекту провели государственный аудит соответствия эффективности использования бюджетных средств на организацию медицинской помощи населению области.

"По результатам проведенного аудита выявлено необоснованное, без надлежащего подтверждения, перечисление КГП на ПХВ бюджетных средств в рамках указанных договоров", - отметили в суде.

Ввиду этого суд с подрядчиков взыскал необоснованно выплаченные суммы бюджетных средств.

В рамках рассмотрения гражданского дела суд в адрес ГУ "Управление здравоохранения области Ұлытау" вынес частное определение для принятия соответствующих мер. Решение и частное определение пока не вступили в законную силу.

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