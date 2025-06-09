Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Миннауки Казахстана обратилось к абитуриентам

Опубликовано:

За партами в аудитории сидят студенты
Студенты в аудитории. Фото: pixabay.com

Миннауки и высшего образования Казахстана сообщило важную информацию для абитуриентов - был опубликован календарь для поступления в вузы, передает NUR.KZ.

Абитуриентам представили календарь поступления на 2025-2026 учебный год:

  • Основное ЕНТ: с 16 мая по 7 июля;
  • Прием документов в вузы: с 20 июня по 25 августа;
  • Проведение специальных экзаменов для поступающих на образовательные программы по направлениям "Педагогические науки" и "Здравоохранение": с 20 июня по 20 августа (для участия в конкурсе - до 20 июля);
  • Прием заявлений на участие в творческих экзаменах: с 20 июня по 10 июля (для участия в конкурсе - до 7 июля);
  • Проведение творческих экзаменов: с 7 июля по 15 июля (для участия в конкурсе - до 20 июля);
  • Прием заявок на участие в конкурсе на образовательные гранты: с 13 по 20 июля;
  • Объявление списка обладателей грантов: до 10 августа.

Также в министерстве абитуриентов призвали уточнять актуальную информацию на официальных сайтах и страницах вузов.

Перед началом основного ЕНТ Миннауки сообщало, что всем абитуриентам предоставлена возможность сдать тестирование два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом. При этом они могли выбрать лишь одну комбинацию профильных предметов на две попытки.

Для участия в тестировании подали заявления около 216 тыс. абитуриентов, с учетом двух попыток принято около 399 тыс. заявлений. Из них 75% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, около 25% - на русском, 266 человек - на английском языке.

Не так давно в Министерстве науки и высшего образования Казахстана сделали заявление из-за жалоб на качество услуг компаний, предлагающим помощь для поступления в университет.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2253387-minnauki-kazahstana-obratilos-k-abiturientam/