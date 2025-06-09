Миннауки Казахстана обратилось к абитуриентам

Миннауки и высшего образования Казахстана сообщило важную информацию для абитуриентов - был опубликован календарь для поступления в вузы, передает NUR.KZ.

Абитуриентам представили календарь поступления на 2025-2026 учебный год:

Основное ЕНТ: с 16 мая по 7 июля;

Прием документов в вузы: с 20 июня по 25 августа;

Проведение специальных экзаменов для поступающих на образовательные программы по направлениям "Педагогические науки" и "Здравоохранение": с 20 июня по 20 августа (для участия в конкурсе - до 20 июля);

Прием заявлений на участие в творческих экзаменах: с 20 июня по 10 июля (для участия в конкурсе - до 7 июля);

Проведение творческих экзаменов: с 7 июля по 15 июля (для участия в конкурсе - до 20 июля);

Прием заявок на участие в конкурсе на образовательные гранты: с 13 по 20 июля;

Объявление списка обладателей грантов: до 10 августа.

Также в министерстве абитуриентов призвали уточнять актуальную информацию на официальных сайтах и страницах вузов.

Перед началом основного ЕНТ Миннауки сообщало, что всем абитуриентам предоставлена возможность сдать тестирование два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом. При этом они могли выбрать лишь одну комбинацию профильных предметов на две попытки.

Для участия в тестировании подали заявления около 216 тыс. абитуриентов, с учетом двух попыток принято около 399 тыс. заявлений. Из них 75% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, около 25% - на русском, 266 человек - на английском языке.

Не так давно в Министерстве науки и высшего образования Казахстана сделали заявление из-за жалоб на качество услуг компаний, предлагающим помощь для поступления в университет.