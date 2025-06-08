Почти 30 автобусов изменили схему движения в Астане: названа причина

В Астане из-за ремонта дорог сразу 30 автобусных маршрутов временно изменили схему движения, передает NUR.KZ со ссылкой на City Transportation Systems.

Пассажиров автобусов Астаны предупредили об изменении схемы движения порядка 30 маршрутов.

"Временно изменены схемы движения маршрутов №5, 5А, 8, 9, 11, 13, 22, 22А, 23, 28, 31, 33, 48, 55А, 55Б, 60, 72, 73, 80, 505, 304, 313, 315, 316, 318, 321, 322, 327", - сказано в сообщении.

Несколько дней назад жителей и гостей столицы предупредили о перекрытии на улице Домалак ана - на одном из участков будут проводиться работы по укладке асфальта.

Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.

Ранее в столичном автобусном парке №1 прокомментировали вчерашнее ДТП с участием маршрутного автобуса.

Также стало известно, что одной пострадавшей ампутировали ноги. По уточненным данным, всего бригадами скорой медицинской помощи в стационары города было доставлено 15 человек. Из них госпитализированы трое, состояние госпитализированных оценивается как стабильно тяжелое и крайне тяжелое.