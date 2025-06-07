"Без меня меня судили": казахстанец заявил о беспределе и записал видеообращение

Казахстанец в соцсетях заявил о беспределе со стороны суда и прокуратуры. На его видеообращение отреагировали в Жамбыслком областном суде, передает NUR.KZ.

"Такой беспредел может быть только в Жамбылской области. Вы все ходите на работу, сидите дома, а в это время вас судят. Без меня меня судили. Жамбылский областной суд, как такое может быть? Человека вообще не было в суде. Я никакого отношения к делу не имею. В отношении меня вынесли приговор", - заявил мужчина на видео, опубликованном в Facebook.

Он обратился в Верховный суд.

"Жамбылская областная прокуратура меня прессует. Меня преследуют. Ни за что меня осудили. Я вообще не был в суде, не отношусь к делу. Как такое может быть?

Нахожусь возле суда в Жамбылской области. Здесь вынесли судебный акт в отношении меня. Почему нарушаются конституционные права гражданина Республики Казахстан? Почему судьи не несут ответственность за незаконные судебные акты?" - задался вопросами казахстанец.

На заявление мужчины отреагировали в Жамбылском областном суде. Ответ ему дали на официальной странице в Facebook. Здесь отметили, что было опубликовано обращение гражданина Бауржана Алдыбергенова.

"По данному обращению Жамбылский областной суд разъясняет, что в данный момент рассматривается дело в отношении его бывшей супруги, а в отношении Алдыбергенова Б. было отменено постановление о введении запрета на приближение.

На сегодняшний день в производстве судов Жамбылской области других уголовных дел и вынесенных приговоров в отношении Алдыбергенова Б. не имеется", - ответили в суде.

Напомним, ранее в Сети появилось обращение к президенту Казахстана действующей сотрудницы ДКПСиСУ Генеральной прокуратуры РК по Жамбылской области Алии Кожабековой. Она заявила, что некоторые ее коллеги удаляют из базы ЕРДР отдельные сведения и влияют на статистику раскрываемости преступлений.

После видеообращений сотрудницы Генеральная прокуратура направила спецгруппу в Жамбылскую область.