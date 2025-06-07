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"Не исключены нештатные ситуации": алматинцам назвали опасные участки

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Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

В Алматы в течение трех недель проведут испытания теплосетей на прочность. В ТОО "Алматинские тепловые сети" раскрыли участки, где может быть опасно, передает NUR.KZ.

В компании рассказали, что в период с 9 по 27 июня 2025 года на территории восьми районов Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей.

Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов - ежедневно с 4-х до 7-ми часов утра - горожанам и гостям мегаполиса рекомендуется соблюдать меры предосторожности.

Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации, такие как выход воды на поверхность, частичное разрушение дорожного покрытия и другие происшествия.

"В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109", - обратились к алматинцам.

График проведения испытаний теплосетей:

  • 9 июня. Алатауский район: Монке би - Б. Момышулы - Райымбека - Фаризы Онгарсыновой;
  • с 9 по 20 июня. Бостандыкский район: Аскарова - микрорайон Мирас - санаторий "Алматы" - Саина - Аль-Фараби - микрорайон Казахфильм - Рыскулбекова - Каблукова - Басенова - Утепова - Розыбакиева - Жарокова - микрорайон Алмагуль - Ходжанова - КазНУ - Тимирязева - М. Ганди - Назарбаева; Лисянского - Розыбакиева - Жарокова - Экспериментальная база - Ходжанова - Аль-Фараби - микрорайон Алмагуль;

- микрорайоны Орбита-1, 2, 3, 4 - Саина - Рыскулбекова - Розыбакиева - речка Большая Алматинка - Утепова - Жарокова - Басенова;

- Медеуский район: Тайманова - Чайкиной - Достык - Мендикулова - Аль-Фараби - Жолдасбекова - Достык - Байжанова - санаторий МВД;

  • 10 июня. Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека - Бродского - Рыскулова - Сейфуллина;

- Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак-1, 2, 3, 4; микрорайон Кокмайса в контуре улиц Ангарская - Макатаева - Палладина - Павлодарская;

  • 10 и 11 июня. Ауэзовский и Алмалинский районы: Куанышбаева - Рыскулбекова - Саина - речка Большая Алматинка;
  • с 10 по 20 июня. Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра - Муратбаева - Макатаева - Сейфуллина - Тобаякова - Назарбаева - Райымбека - Куратова;
  • 11 июня. Наурызбайский район: Райымбека - Жунусова - Абая - Алтын Орда;

- Жетысуский район: микрорайон Кулагер - по улицам Серикова и Ратушного, а также в границах улиц Рыскулова, Жансугурова, Тихова и Глазунова;

  • с 11 по 12 июня. Жетысуский и Турксибский районы: Рыскулова - Сейфуллина - Северное Кольцо - Бурундайская;

- Алатауский район: Райымбека - Отрарская - Рыскулова - Н.Данченко;

- Алмалинский район: Чокина - Петрова - Карасай батыра - Райымбека;

- Наурызбайский район: Проектируемая - Айтбаева - Райымбека - Алтын Алаш;

  • 12 и 13 июня. Ауэзовский район: Улугбека - Жандосова - Саина - Садвакасова;
  • 13 июня. Алатауский район: Монке би - Момышулы - Фаризы Онгарсыновой - микрорайон Зерделі;
  • 16 июня. Алмалинский район: Карасай батыра - Ислама Каримова - Райымбека - Масанчи;

- Алатауский район: поселок Аққайнар - Мамбетова - южная сторона БАКа;

  • 16 и 27 июня. Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя - Курганская - Сатпаева - Чайковского;

- Алмалинский и Бостандыкский районы: Назарбаева - Тимирязева - Наурызбай батыра - Курмангазы - речка Есентай - Гоголя;

  • 17 июня. Ауэзовский и Алмалинский районы: Толе би - Райымбека - Яссауи - Емцова; Карасай батыра - Райымбека - Яссауи – Емцова;
  • 18 июня. Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра - Тимирязева - Шагабутдинова - Розыбакиева, Карасай батыра - Утепова - Розыбакиева - Байзакова;
  • 19 и 20 июня. Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы: Толе би - Сатпаева - Ашимова - Ислама Каримова;
  • 20 июня. Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра - Жандосова - Варламова - Айманова;
  • 24 июня. Алатауский и Жетысуский районы: перемычка между ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1; Фаризы Онгарсыновой - Северная сторона БАКа - речка Большая Алматинка - Сейфуллина.

"Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплового хозяйства к предстоящему отопительному сезону.

Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам!" - призвали в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Напомним, в апреле этого года в ТОО "Алматинские тепловые сети" обратились к жителям города с аналогичным сообщением о проведении испытаний теплосетей в разных районах южной столицы.

А в июне года в первый день испытаний тепловых сетей в Алматы произошел порыв рядом с АЗС. По предварительным данным, его причина - изношенность трубы, введенной в эксплуатацию в 1966 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2253054-ne-isklyucheny-neshtatnye-situacii-almatincam-nazvali-opasnye-uchastki/