Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

В Алматы один из маршрутов общественного транспорта разделят на два

Опубликовано:

Мужчина едет в автобусе
Автобус. Иллюстративное фото: welcomia / Getty Images

В Алматы организован новый маршрут общественного транспорта путем разделения действующего маршрута №101, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Алматы, Управлением городской мобильности организован новый маршрут общественного транспорта путем разделения действующего маршрута №101, обслуживаемого ТОО "BUSWAY".

Ранее на основании обращений жителей Бостандыкского района был открыт маршрут №101 с автобусами малого класса. Впоследствии маршрут растянулся на 60 км, соответственно увеличился объем пассажиропотока.

В связи с этим управлением городской мобильности принято решение разделить данный маршрут на два.

С 6 июня маршрут №101 будет обслуживаться 14 автобусами большого класса, сообщением: "Автопарк - Автостанция Арман".

Автобусный маршрут
Автобусный маршрут. Фото: акимат Алматы

Маршрут №64, сообщением "Школа Хейлибери - Автостанция Арман", будет обслуживаться 8 автобусами малого класса, предназначенных для горной местности.

Автобусный маршрут
Автобусный маршрут. Фото: акимат Алматы

Добавим, ранее в мае сообщалось, что акимат Алматы планирует закупить до конца года 600 автобусов на газе и 200 электробусов, частные перевозчики - 800 автобусов на газе и 118 электробусов.

В декабре прошлого года в Алматы запустили новый автобусный маршрут №91, сообщением "мкр. Нуршашкан - Ж/Д вокзал Алматы-2".

А осенью в Алматы запустили 8 новых пригородных маршрутов, которые охватили населенные пункты в Енбекшиказахском, Илийском, Карасайском и Жамбылском районах области.

Отметим, что до этого в июле на заседании маслихата Алматы сообщалось о планах организовать в этом году дополнительно еще 20 пригородных маршрутов - чтобы охватить еще около 70 населенных пунктов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2252703-v-almaty-odin-iz-marshrutov-obshchestvennogo-transporta-razdelyat-na-dva/