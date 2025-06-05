В Алматы один из маршрутов общественного транспорта разделят на два

В Алматы организован новый маршрут общественного транспорта путем разделения действующего маршрута №101, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Алматы, Управлением городской мобильности организован новый маршрут общественного транспорта путем разделения действующего маршрута №101, обслуживаемого ТОО "BUSWAY".

Ранее на основании обращений жителей Бостандыкского района был открыт маршрут №101 с автобусами малого класса. Впоследствии маршрут растянулся на 60 км, соответственно увеличился объем пассажиропотока.

В связи с этим управлением городской мобильности принято решение разделить данный маршрут на два.

С 6 июня маршрут №101 будет обслуживаться 14 автобусами большого класса, сообщением: "Автопарк - Автостанция Арман".

Автобусный маршрут. Фото: акимат Алматы

Маршрут №64, сообщением "Школа Хейлибери - Автостанция Арман", будет обслуживаться 8 автобусами малого класса, предназначенных для горной местности.

Автобусный маршрут. Фото: акимат Алматы

Добавим, ранее в мае сообщалось, что акимат Алматы планирует закупить до конца года 600 автобусов на газе и 200 электробусов, частные перевозчики - 800 автобусов на газе и 118 электробусов.

В декабре прошлого года в Алматы запустили новый автобусный маршрут №91, сообщением "мкр. Нуршашкан - Ж/Д вокзал Алматы-2".

А осенью в Алматы запустили 8 новых пригородных маршрутов, которые охватили населенные пункты в Енбекшиказахском, Илийском, Карасайском и Жамбылском районах области.

Отметим, что до этого в июле на заседании маслихата Алматы сообщалось о планах организовать в этом году дополнительно еще 20 пригородных маршрутов - чтобы охватить еще около 70 населенных пунктов.