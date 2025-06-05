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Когда обменники должны будут убрать уличные табло с курсами валют

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Табло пункта обмена валюты
Табло пункта обмена валюты. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге заявил, что решение убрать уличные табло с курсами валют обоснованное, передает корреспондент NUR.KZ.

"Это не сносить табло, это не является стационарным сооружением. Его не надо сносить, его надо просто взять и убрать. Мы здесь привержены нашей политике дедолларизации. Дедолларизаци, как в коммерческом обороте, финансовых расчетах, сбережениях, в том числе и ментальной дедолларизации. И когда вот такие ментальные знаки, мы считаем, что мы пережили тот этап, когда это было важно. Соответственно, мы это постановление примем, и постепенно...не постепенно, там какой-то срок введения, я не помню, наверное, будет. Скорее всего в районе сентября обменники будут убирать свои вывески с улиц. При этом внутри обменников, пожалуйста, можно сохранить", - сказал Тимур Сулейменов.

По его словам, это решение основано на исследованиях и практике многих государств, в том числе постсоветского пространства, в котором эти шаги были предприняты уже некоторое время назад.

"Соответственно, это evidence-based decision (обоснованное решение - прим. ред.)", - резюмировал глава Нацбанка.

В марте этого года Национальный банк Казахстана сообщил, что намерен убрать уличные табло с курсами валют, были подготовлены соответствующие поправки.

Отмечалось, что данную инициативу на практике хотя ввести с августа текущего года.

Заместитель председателя Нацбанка Ерулан Жамаубаев позжеобъяснил идею убрать табло с курсами валют с улиц.

"Я сам как автолюбитель ехал бы - понятно, мешает… столько знаков. Это мне лично помешало бы. Сейчас найдем, проведем", - сказал Жамаубаев.

А в Ассоциации обменных пунктов высказались против запрета установки табло с курсом валют на улице.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2252658-kogda-obmenniki-dolzhny-budut-ubrat-ulichnye-tablo-s-kursami-valyut/