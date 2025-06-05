Зачем нужны добровольцы для обороны Казахстана, рассказали в Минобороны

Первый замминистра обороны Султан Камалетдинов в кулуарах сената рассказал, для чего Казахстану новый закон "О территориальной обороне", передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, почему именно сейчас вводят такие поправки и значит ли это, что Казахстан готовится к войне.

"Можно одним словом ответить - да, это превентивные меры. А вы хотели, чтобы мы это сделали через 10 лет или вчера? Вчера уже не получится, а через 10 лет - мы не знаем, может, там уже другие формирования будут появляться.

Развитие вообще в целом, и военной науки в том числе, осуществляется из той геополитической ситуации, которая складывается в мире и в регионе. Исходя из этого, мы считаем, что не все мы можем предусмотреть, и не все вооруженные силы могут взять под охрану.

Если гражданин говорит: "Я буду охранять свой дом, защищать свою пекарню", - это, естественно, хорошее дело. И он должен это защищать и охранять. Почему мы должны препятствовать и не давать этого сделать?", - сказал в ответ Султан Камалетдинов.

Журналисты уточнили, значит ли это, что власти провели анализ геополитической ситуации и решили, что сейчас Казахстану необходимы такие поправки.

"Да", - коротко ответил спикер.

Добавим, также сегодня в Минобороны ответили, кому принадлежат беспилотники, найденные в ЗКО, и почему казахстанцы боятся идти в армию.

А касательно проекта закона добавим, сегодня депутаты сената одобрили в двух чтениях закон "О территориальной обороне Республики Казахстан". В том числе обсуждался вопрос наделения новыми полномочиями акиматов и того, как будет выстроена вертикаль подчиненности и отчетности.

Напомним, ранее в конце апреля Минобороны пришлось опровергать фейк, связанный с этим направлением. В зарубежных СМИ тогда появилась информация, что Астана развернет на границе с Россией крупнейшую группировку бригад территориальной обороны - якобы на случай конфликта.

По самому закону сообщалось, что его целью является повышение обороноспособности Казахстана, обеспечение безопасности населения, объектов территориальной обороны и защита территории страны в период мобилизации, военного положения и в военное время.

Законопроектом вводятся новые для системы обороны Казахстана понятия "доброволец" и "формирование самообороны": предусматривается возможность граждан страны вступать добровольцами в формирования самообороны в период мобилизации, военного положения и в военное время.