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Строительство LRT в Астане: проложена половина рельсовых путей

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Рельсы LRT в Астане
Рельсы LRT в Астане. Фото: instagram.com/CTS

В Астане проложили 11 километров рельсового пути LRT. Сообщается, что это 50% от общей протяженности эстакадной части линии, передает NUR.KZ со ссылкой на City Transportation Systems.

В ТОО CTS озвучили новые данные о ходе строительства легкорельсового транспорта.

"На сегодняшний день проложено 11 километров рельсового пути - это 50% от общей протяженности эстакадной части линии. Работы по укладке шпал и монтажу рельсов осуществляются на всех участках в соответствии с утвержденным графиком.

Строительство продолжается вблизи ключевых объектов - железнодорожного вокзала "Нурлы Жол", аэропорта, Дома министерств и главной мечети", - сказано в сообщении.

В CTS утверждают, что все строительные и инженерные работы ведутся в штатном режиме. Также идет подготовка инфраструктуры станций и систем электроснабжения.

Кроме того, в ТОО добавили, что тестовый запуск легкорельсового транспорта в Астане запланирован на сентябрь 2025 года.

Напомним, несколько недель назад заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр заявлял, что тестовый запуск перенесли на следующий год.

Строительство LRT в Астане

Напомним, в сентябре прошлого года сообщалось, что в Астане полностью завершили возведение опор LRT. Всего их предусматривалось 799. В начале декабря 2024 года в Астане была завершена укладка первых 500 метров рельсов на опытном участке LRT.

Кроме того, в конце прошлого года в столице приступили к строительству депо LRT - оно будет располагаться в районе международного аэропорта.

2 мая этого года в компании City Transportation Systems сообщили о завершении 25% работ по устройству верхнего строения пути линии LRT в Астане. Также сообщалось, что в сентябре в Астане планируют начать тестовое испытание LRT, однако в течение примерно 6 месяцев пассажиров в этом задействовать не будут.

В прошлом месяце из города Таньшань в Астану отгрузили первые два состава LRT. До конца года из Китая в столицу должны привезти еще 17 единиц.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2252544-stroitelstvo-lrt-v-astane-polovinu-relsovyh-putey-ulozhili/