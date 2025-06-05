Почему казахстанцы боятся идти в армию, ответили в Минобороны

В кулуарах сената замминистра обороны Султана Камалетдинова спросили, почему, по его мнению, казахстанцы боятся идти в армию, передает корреспондент NUR.KZ.

"Это, в первую очередь, семья, детские сады, школа (так формирует – прим. ред.). И молодые люди, действительно, испытывают страх. Они привыкли жить в зоне комфорта. Привыкли к свободе, к выработанному распорядку жизни. И тут все меняется - конечно, это вызывает страх. Это нормально.

Другой вопрос, как человек преодолевает эти страхи. Это наша общая, коллективная проблема. И решать ее надо вместе", - ответил замглавы Минобороны.

Журналисты отметили, что в армии бывают смертельные случаи, и уточнили – возможно, призывники боятся служить как раз по этой причине, а не из-за выхода из зоны комфорта.

"Вы знаете, люди гибнут не только в вооруженных силах. Гибнут и в школах, и в детских садах, к сожалению, и на дорогах. Поэтому я бы не стал бы акцентировать внимание только на этом. Есть статистика, есть формат, который показывает: в вооруженных силах идет значительное снижение таких случаев", - добавил Султан Камалетдинов.

Напомним, в прошлом году заместитель начальника генштаба Вооруженных сил РК Сакен Жусупов назвал причины, из-за которых казахстанцы уклоняются от службы в армии. Жусупов заявил, что сейчас молодые люди мыслят по-другому и скучают по дому из-за опеки.

А замминистра обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев заявлял, что уклонисты от армии позже меняют свое мнение.

"Многие потом меняют даже свою позицию после прохождения двухнедельного адаптационного периода, многие меняют свою позицию о том, что в армии плохо, и становятся хорошими солдатами. Такой пример был в моей практике", - поделился Жазыкбаев.

Добавим, в сентябре прошлого года в Казахстане запустили петицию против срочной военной службы. В качестве аргументов авторы петиции привели такие доводы, как проблема дедовщины и неуставных отношений, низкая квалификация срочников и неготовность к современным вызовам, отсутствие достаточного медицинского контроля и безопасности, психологическое давление и случаи самоубийств, отсутствие личной мотивации и смысла службы для призывников.

В Министерстве обороны Казахстана в ответ напомнили, что в соответствии с законодательством страны предметом петиции не могут быть вопросы обороны. Данная инициатива – это подрыв обороноспособности государства, заявили в ведомстве, пояснив, что отмена срочной службы повлечет подрыв безопасности всего государства.