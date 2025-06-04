"Парит" с флагом в руках: экстремальное видео показали полицейские в Алматинской области
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В Сети появилось необычное видеопоздравление с Днем государственных символов с участием сотрудников Департамента полиции Алматинской области, передает NUR.KZ.
Видео опубликовали в Instagram-аккаунте @police_almobl. На кадрах девушка-полицейский летает над водой на флайборде с флагом Казахстана в руках. Видео смонтировано под гимн страны.
Такое креативное видеопоздравление в День государственных символов оценили казахстанцы, оставим положительные отзывы под публикацией.
Напомним, сегодня, 4 июня, в Казахстане отмечается День государственных символов. Эта дата закреплена за ним в перечне праздничных дат страны. Именно в этот день 30 лет назад, в 1992-м году, президент страны подписал отдельные законы о каждом государственном символе.
Специальное Постановление правительства РК регламентирует порядок использования символики страны:
- Государственный флаг устанавливают на государственных зданиях, в кабинетах официальных лиц.
- Герб страны — обязательный элемент фасадов государственных учреждений. При этом он должен подсвечиваться в темное время суток.
- Гимн страны исполняется на официальных церемониях, а также в начале всех государственных и национальных торжественных мероприятий.
Сегодня также сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага в этномемориальном комплексе "Атамекен" в Астане.
Начальник роты почетного караула отдал Президенту рапорт о готовности к церемонии. Затем прозвучал Государственный гимн и был поднят Государственный флаг Республики Казахстан.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2252229-parit-s-flagom-v-rukah-ekstremalnoe-video-pokazali-policeyskie-v-almatinskoy-oblasti/