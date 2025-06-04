10-летнему ребенку заблокировали счета из-за несдачи налоговой отчетности в Уральске

В Уральске 10-летнему мальчику 3 июня заблокировали банковские счета из-за несдачи налоговой отчетности. Ограничение наложило управление госдоходов, передает "Мой город".

Как сообщает издание, именно эта причина была указана в распоряжении о приостановлении расходных операций.

"Вчера ребенок побежал в магазин купить сладости, а расплатиться не смог. Когда начали выяснять, в чем дело, оказалось, что счет заблокировали. У нас есть номер распоряжения. Ограничения наложили в управлении государственных доходов Уральска. Мало того, в ограничении счета указаны номера для консультации. В 9:00 прозвонил по этим номерам, никто так трубку и не поднял", - рассказал отец ребенка.

В Департаменте государственных доходов по ЗКО объяснили причину блокировки счета.

"Счет привязан к отцу ребенка, а он вовремя не сдал налоговую отчетность за второе полугодие", - пояснили в ведомстве.

К слову, счет разблокируют после сдачи отчетности.

Ранее стало известно, что почти 70 тыс. казахстанцев столкнулись с блокировкой своих счетов из-за несдачи деклараций. Доступ к банковским операциям можно вернуть - достаточно сдать декларацию, а также оплатить штраф за ее несвоевременную сдачу, если он был наложен.

С блокировкой карты может столкнуться любой казахстанец. Если причина неизвестна, следует сразу же направить официальный запрос в банк. При необходимости можно подать жалобу в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка или обжаловать действия банка в суде.