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Кто подпадет под амнистию в честь 30-летия Конституции в Казахстане

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Уголовное дело на столе
Дело. Иллюстративное фото: polisia.kz

Депутаты мажилиса приняли в работу проект закона, которым предусматривается проведение амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Абзал Куспан напомнил, что документ был инициирован депутатами.

"В первую очередь - это социально уязвимые слои населения. Это пенсионеры, несовершеннолетние, женщины, которые воспитывают детей, также мужчины, которые в одиночку воспитывали, на момент совершения преступления воспитывали детей, и так далее.

И в основном классический вариант, мы амнистируем тех лиц, которые не представляют угрозу обществу. Хищения и мошенничества в случае погашения ущерба - они подлежат амнистии", - сказал он.

Депутат Николай Арсютин сообщил, что под амнистию не подпадают лица, совершившие преступления против личности, коррупционные преступления.

"В целом проект закона затрагивает где-то порядка 15 тыс. 100 человек, из них из мест лишения свободы подлежат освобождению порядка 4 200 человек. А остальным - сокращение сроков отбывания наказания", - резюмировал он.

Напомним, ранее в конце января Каракат Абден на заседании мажилиса предложила провести в Казахстане амнистию для осужденных женщин, чьи преступления не связаны с насилием и не угрожают обществу.

МВД Казахстана выступило в поддержку этого предложения, рассказав, кто сможет получить амнистию.

Позже Абден рассказала, сколько женщин-заключенных смогут выйти на свободу по амнистии - речь идет о более чем 2 тыс. человек.

А сегодня мы подробно писали, кого именно и по каким условиям могут освободить от уголовной ответственности по проекту "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2252178-kto-podpadet-pod-amnistiyu-v-chest-30-letiya-konstitucii/