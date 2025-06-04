Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы на Курбан айт в Казахстане

"Правительство для граждан" опубликовало график работы ЦОНов и спецЦОНов в ближайшие выходные дни, а также в день празднования Курбан айт, передает NUR.KZ.

Как отметили в госкорпорации, 6 июня, в связи с празднованием Курбан айт, ЦОНы и спецЦОНы работать не будут.

А 7 июня, в субботу, прием будет вестись только в дежурных центрах. Ранее мы писали, что дежурные ЦОНы сразу в нескольких городах страны сменили адреса.

"С 9 июня все центры обслуживания населения возобновят работу в обычном режиме", - предупредили в "Правительстве для граждан".

Ранее казахстанцам напомнили и о графике работы дежурных центров.

"Дежурные центры обслуживания населения работают в будние дни с 09:00 до 20:00, по субботам с 09:00 до 13:00.

При этом, дежурные спецЦОНы в будние дни осуществляют прием заявлений с 09:00 до 18:00, а готовые документы выдаются до 20:00. По субботам заявления принимают с 09:00 до 12:00, готовые документы выдают до 13:00", - сообщали в госкорпорации.

Напомним, осенью прошлого года стало известно, что "Правительство для граждан" ищет партнеров среди казахстанцев, которые могут оказывать государственные услуги населению. То есть фактически оказание услуг ЦОНов в Казахстане хотят передать частникам.

Позже эксперты назвали риски для казахстанцев после заявления госкорпорации "Правительство для граждан" о передаче оказания услуг ЦОНов частным партнерам.

В марте этого года председатель Комитета по инфобезопасности Руслан Абдикаликов высказался о возможности закрытия ЦОНов в Казахстане.

А в апреле вице-министр цифровизации ответил, могут ли ЦОНы стать ненужными из-за того, что казахстанцы переходят на онлайн-формат получения услуг.