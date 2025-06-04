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Движение на проспекте Абылай хана частично перекроют в Астане: как изменятся маршруты автобусов

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Дорожный знак
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане с 4 по 7 июня движение по пр. Абылай хана на участке от ул. Манаса до ул. А. Пушкина будет полностью перекрыто, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Астаны, Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города проводит работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по пр. Абылай хана на участке от ул. Манаса до ул. А. Пушкина.

В связи с этим, с 4 по 7 июня движение для автотранспортных средств будет полностью перекрыто.

Дорожные работы в Астане
Дорожные работы. Фото: акимат Астаны

Также с 22:00 4 июня до 13:00 5 июня перекресток пр. Абылай хана и ул. И. Жансугурова будет закрыт полностью.

Схемы измененных автобусных маршрутов представлены ниже.

Схема объезда
Схема объезда. Фото: акимат Астаны

Схема объезда
Схема объезда. Фото: акимат Астаны

Схема объезда
Схема объезда. Фото: акимат Астаны

Схема объезда
Схема объезда. Фото: акимат Астаны

Схема объезда
Схема объезда. Фото: акимат Астаны

Схема объезда
Схема объезда. Фото: акимат Астаны

Схема объезда
Схема объезда. Фото: акимат Астаны

Схема объезда
Схема объезда. Фото: акимат Астаны

Схема объезда
Схема объезда. Фото: акимат Астаны

Схема объезда
Схема объезда. Фото: акимат Астаны

Схема объезда
Схема объезда. Фото: акимат Астаны

Схема объезда
Схема объезда. Фото: акимат Астаны

Схема объезда
Схема объезда. Фото: акимат Астаны

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - обращается ведомство к жителям и гостям города.

Напомним, также в Астане с 4 по 7 июня движение будет частично перекрыто по пр. М. Жумабаева на участке от ул. Р. Кошкарбаева до ул. Балкантау.

По 8 июня частично поэтапно перекрывают движение по проспекту Туран на участке от улицы Сарайшык до улицы Керей Жанибек хандар.

Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2252121-dvizhenie-na-uchastke-prospekta-abylay-hana-chastichno-perekroyut-v-astane-kak-izmenyatsya-marshruty-avtobusov/