Астанчанам не давали выбрать компанию по подключению к газу: кого накажут

Верховный суд Казахстана вынес решение в отношении компаний "КазТрансГаз Аймак" и "GAS QURYLYS" по делу о нарушении антимонопольного законодательства, передает NUR.KZ со ссылкой на АЗРК.

Как сообщили в Агентстве РК по защите и развитию конкуренции, ранее департамент АЗРК начал расследование в отношении АО "КазТрансГаз Аймак" и ТОО "GAS QURYLYS". В действиях компаний усмотрели нарушения антимонопольного законодательства.

"В рамках расследования выявлены факты нарушения антимонопольного законодательства, выразившиеся в заключении антиконкурентных соглашений при закупках услуг по монтажу и подключению потребителей к системе газоснабжения.

В результате заключенных соглашений единым поставщиком строительно-монтажных работ фактически было определено ТОО "GAS QURYLYS", что привело к ограничению конкуренции, а именно к ограничению прав субъектов рынка, оказывающих аналогичные услуги", - рассказали в агентстве.

Установлено, что действия компаний привели также и к ограничению законных прав потребителей на выбор подрядной организации при подключении к природному газу.

В итоге Верховный суд признал законными итоги расследования департамента АЗРК по Астане.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что газовая компания в Алматы получила штраф в размере 65 млн тенге за необоснованные доходы.

Другую компанию - ТОО "Абонентский расчетный центр "Алматыгаз" - после проверки прокуратуры оштрафовали за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке.

Напомним, еще в 2023 году Токаев, говоря о газификации Астаны, отмечал, что сроки постоянно переносятся. Тогда президент давал правительству и акимату поручения завершить работу к установленному сроку.

Тогда же глава государства отмечал, что цена подключения к газу для астанчан доходит до 2 млн тенге, в других регионах суммы также высокие.

Токаев поручил Агентству по защите и развитию конкуренции и правительству внести предложения по обеспечению прозрачного и понятного ценообразования на подключение газа для населения.