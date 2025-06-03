Информацию о ядовитых веществах в воде прокомментировали в акимате Тараза

В соцсетях распространилась информация о том, что в водопроводную систему Тараза попали токсичные вещества. Эти сообщения в акимате города назвали ложными, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальной странице акимата Тараза в Instagram, в социальных сетях распространилась ложная информация о том, что в питьевую воду попали ядовитые вещества и запрещено употреблять воду.

"В связи с аварийной ситуацией на одном из промышленных объектов в водопроводную систему города могли попасть токсичные химические вещества", - говорится в фейковом сообщении, которое приводит акимат.

ГКП "Жамбыл Су" официально сообщает, что в водопроводной системе не было никаких аварий или загрязнений, система водоснабжения работает в штатном режиме.

"Качество питьевой воды проверяется ежедневно и полностью соответствует санитарным требованиям", - отметили в акимате Тараза.

Местных жителей призвали не верить ложной информации и обращаться только к официальным источникам.

"Сообщения о запрете использования воды - неправда! Не распространяйте их и предупредите других!" - призвали в акимате.

Ранее заместитель акима области Ұлытау Жанибек Нупиров рассказал, что износ очистных сооружений и канализации в Жезказгане составляет 75%, а в Сатпаеве достигает 90%. При этом, по его словам, отходы снова попадают в водохранилище, из которого пьет воду население.

А в одном из районов Алматы столкнулись с проблемой нехватки воды. В июне в городе начнется строительство водозаборного сооружения Ерменсай. Производительность нового объекта составит 9 тыс. кубометров воды в сутки.