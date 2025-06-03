Информацию о ядовитых веществах в воде прокомментировали в акимате Тараза
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В соцсетях распространилась информация о том, что в водопроводную систему Тараза попали токсичные вещества. Эти сообщения в акимате города назвали ложными, передает NUR.KZ.
Как сообщается на официальной странице акимата Тараза в Instagram, в социальных сетях распространилась ложная информация о том, что в питьевую воду попали ядовитые вещества и запрещено употреблять воду.
"В связи с аварийной ситуацией на одном из промышленных объектов в водопроводную систему города могли попасть токсичные химические вещества", - говорится в фейковом сообщении, которое приводит акимат.
ГКП "Жамбыл Су" официально сообщает, что в водопроводной системе не было никаких аварий или загрязнений, система водоснабжения работает в штатном режиме.
"Качество питьевой воды проверяется ежедневно и полностью соответствует санитарным требованиям", - отметили в акимате Тараза.
Местных жителей призвали не верить ложной информации и обращаться только к официальным источникам.
"Сообщения о запрете использования воды - неправда! Не распространяйте их и предупредите других!" - призвали в акимате.
Ранее заместитель акима области Ұлытау Жанибек Нупиров рассказал, что износ очистных сооружений и канализации в Жезказгане составляет 75%, а в Сатпаеве достигает 90%. При этом, по его словам, отходы снова попадают в водохранилище, из которого пьет воду население.
А в одном из районов Алматы столкнулись с проблемой нехватки воды. В июне в городе начнется строительство водозаборного сооружения Ерменсай. Производительность нового объекта составит 9 тыс. кубометров воды в сутки.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2251863-informaciyu-o-yadovityh-veshchestvah-v-vode-prokommentirovali-v-akimate-taraza/