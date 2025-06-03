ЕНПФ подал в суд из-за долга в 2,5 млрд тенге

В пользу Единого накопительного пенсионного фонда взыскали сумму задолженности более 2,5 млрд тенге по выплате купонного вознаграждения, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску АО "Единый накопительный пенсионный фонд" к другому АО о взыскании задолженности в размере свыше 2,5 млрд тенге и неустойки рассмотрел СМЭС Жамбылской области.

Суд установил, что ответчик, согласно условиям выпуска облигаций Национального банка Казахстана, выпустил купонные облигации со ставкой 8,0% годовых, с выплатой купонного вознаграждения 1 раз в год.

Истец имеет облигации эмитента в портфеле пенсионных активов на общую номинальную стоимость свыше 31 млрд тенге.

В августе 2019 года Национальный банк изменил график начисления и выплаты купонного вознаграждения по облигациям, а в декабре того же года по облигациям эмитента был объявлен дефолт.

За неисполнение своих обязательств перед истцом с ответчика в судебном порядке взыскали задолженность по выплате купонного вознаграждения за 4 года.

Общая сумма задолженности ответчика перед истцом по состоянию на февраль 2025 года составила свыше 2,5 млрд тенге.

Досудебную претензию АО "Единый накопительный пенсионный фонд" о добровольном погашении задолженности ответчик оставил без внимания, в связи с чем истец обратился в СМЭС.

Ответчик иск не признал и указал в своем отзыве, что не получал досудебную претензию истца. Единый накопительный пенсионный фонд предоставил суду квитанцию о направлении досудебной претензии ответчику.

Суд удовлетворил иск в полном объеме. Ответчик обязан оплатить сумму купонного вознаграждения в размере свыше 2,5 млрд тенге, неустойку в размере 94 млн тенге и госпошлину в размере 77 млн тенге. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что к маю 2025 года инвестиционный доход ЕНПФ начал расти, однако еще предстоит "вернуть" порядка 249,76 млрд тенге, которые были потеряны в прошлые месяцы.

Пенсионные накопления казахстанцев растут не только за счет взносов, но и благодаря их инвестированию в различные финансовые инструменты для получения дополнительного дохода.

Даже отсутствие успехов и постоянные убытки в реальности не повлияют на благосостояние граждан, ведь при их выходе на пенсию государство выплачивает компенсацию за обесценивание пенсионных накоплений.