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"С диагнозом можно жить": в Астане обсудили поддержку людей с тяжелыми заболеваниями

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Встреча пациентских организаций
Встреча пациентских организаций. Фото: организаторы

В Казахстане растет число людей, которым требуется длительное лечение, поддержка и помощь в борьбе с тяжелыми диагнозами. Однако не всегда за ними стоит только медицина, передает NUR.KZ.

Все чаще рядом оказываются не врачи, а сами пациенты, а точнее пациентские организации, участники которых поддерживают друг друга, помогая справляться с болезнью, находить лечение и даже преодолевать страх.

В Астане прошло мероприятие с участием НПО, медиков и партнеров по здравоохранению, где обсудили, как общественные инициативы становятся реальной опорой для людей, столкнувшихся с тяжелыми заболеваниями.

Как отметили участники встречи, пациентские организации становятся своего рода мостом между системой здравоохранения и самими больными.

Особенно это заметно в регионах, где остро не хватает профильных специалистов, а пациенты часто остаются один на один со своей проблемой. Здесь на помощь приходят сообщества, которые помогают не только получить необходимую информацию и поддержку, но и, главное, почувствовать, что человек не один.

Благодаря пациентским организациям, складывается диалог с государством. Это отражает международный принцип "Nothing about us without us" - "Ничего о нас без нас", что предполагает участие пациентов во всех решениях, касающихся их здоровья.

Как отметил член попечительского совета ОФ "Помощь и поддержка лиц с ВЗК" Ардак Дусманбетов, идея фонда - быть рядом с пациентом на каждом этапе его пути.

"Мы должны поддерживать его в непростой ситуации и при этом помогать улучшать качество жизни. Мы хотим показать, что с диагнозом можно и нужно жить полноценно", - рассказал Ардак Дусманбетов.

Еще одна проблема, которую подняли на встрече - это стигматизация. Многие казахстанцы, столкнувшиеся с хроническими или инфекционными заболеваниями, боятся открыто говорить о своем диагнозе, опасаясь осуждения. Из-за этого они не получают должного лечения или замыкаются в себе.

"Выявление, диагностика и упрощение доступа к лечению - задачи, над которыми нужно работать сообща. Необходимо объединение усилий государства, медиков и НПО. Также крайне важно преодолевать стигму.

Наша цель - дать людям уверенность в том, что они не одни и имеют право на полноценную и здоровую жизнь", - подчеркнул Сергей Бирюков, директор Общественного фонда "AGEP'C" ("АНТИГЕПАТИТ' C") по защите больных с хроническими инфекционными гепатитами.

Кроме того, важным вопросом остается региональное неравенство - в областях и небольших городах страны необходимо системное развитие пациентского движения. Чтобы решить эту проблему, нужно объединить усилия всех сторон - государства, бизнеса, медицинского сообщества и самих пациентов, говорят участники встречи.

Бизнес, в свою очередь, все активнее подключается к поддержке пациентских инициатив. В компании Johnson & Johnson Kazakhstan такую работу называют не благотворительностью, а стратегическим партнёрством.

"Для нас пациент всегда в центре всего, что мы делаем. Мы работаем с сообществами, чтобы вместе расширять доступ к лечению и формировать устойчивую систему здравоохранения, в которой слышен голос каждого.

За последние два года мы поддержали 12 проектов пациентских организаций на сумму более 80 миллионов тенге и это только начало", — сообщил Адилет Назарбаев, директор по странам СНГ и гендиректор ТОО "Johnson & Johnson Kazakhstan".

В числе проектов, получивших поддержку, центр реабилитации для детей со СМА, инициативы по просвещению по псориазу, программы психологической помощи пациентам. Такие партнерства помогают выявлять системные проблемы и работать над их решением, подчеркнули участники встречи.

Обратиться в пациентские организации за бесплатной помощью можно по следующим контактам:

ОФ "Помощь и поддержка лиц с ВЗК":  Instagram: @fpvzk.kz

Горячая линия: +8 700 381 80 00

ОФ "AGEP'C" ("АНТИГЕПАТИТ' C"): http://www.hepatit.kz

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2251716-s-diagnozom-mozhno-zhit-v-astane-obsudili-podderzhku-lyudey-s-tyazhelymi-zabolevaniyami/