Чудо на Каспийском море: спасителями ребенка из Актау оказались официант и футболист (видео)

Аким Актау Абилкаир Байпаков наградил молодых людей за спасение подростка, едва не утонувшего в Каспийском море на прошлой неделе, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как рассказали в пресс-службе, Абилкаир Байпаков наградил Рамазана Зулкашева и Абзала Жалгасбаева за спасение подростка, едва не утонувшего в море. Кроме того, он вручил им специальные подарки.

"Это говорит о правильном воспитании, которое вы получили от родителей, и о чистоте ваших намерений - прийти на помощь в трудную минуту. Спасибо вам за мужество и отвагу", - сказал аким города Актау Абилкаир Байпаков.

Абзал Жалгасбаев на момент происшествия работал официантом в одном из прибрежных ресторанов, а Рамазан Зулкашев приехал в Актау с визитом из Атырауской области.

Рамазан, мечтающий стать профессиональным спортсменом, оказался первым, кто добрался до тонущего подростка. Он также призвал горожан и гостей города соблюдать правила безопасности и не купаться в запрещенных местах.

"Я футболист, не раздумывая, бросился к морю, зная, что могу быстро бегать. Как только спас ребенка, сразу оказал ему первую помощь и пожелал скорейшего выздоровления. Прошу всех не заходить в запрещенные для купания места. Не оправдывайтесь тем, что слушаете друзей или пытаетесь кому-то что-то доказать", - сказал Рамазан Зулкашев.

Напомним, на прошлой неделе мальчик 2011 года рождения упал в море и начал тонуть, но его заметили случайные прохожие, которые спасли несовершеннолетнего.

В мае текущего года в Астане ребенок упал с набережной и начал тонуть. Неравнодушный прохожий бросился в воду и спас ребенка. После ему подарили картину с рекой.

Также в этом месяце в Астане мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил искупаться, однако начал тонуть. Приехавшие на вызов полицейские вытащили его из воды.

До этого мы писали, что мужчина спас ребенка, упавшего в реку в Алматы. Сначала в Сети появилось видео героического поступка - молодой человек вытащил из воды утопающего мальчика. После факт подтвердили в ДЧС города, отметив, что официально на 112 и 102 сообщений не поступало, однако в результате мониторинга соцсетей совместно с полицией личности спасителя и ребенка установлены.